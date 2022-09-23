Eğitim giderleri çok yükseldi - Aileler çok zorlanıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, “20 yıllık AKP iktidarının hatalı ekonomi politikalarının meydana getirdiği kriz, çocukları yetersiz beslenmeye ve açlığa mahkum etti” dedi.

Türk-İş’in 2022 yılı Ağustos ayında paylaştığı verilere göre 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 22.442 TL, açlık sınırı ise 6.890 TL olduğunu hatırlatan Karabıyık, “Asgari ücret’in 5.500TL olduğu düşünüldüğünde, ülkemizde 45 milyon kişi açlık sınırının altında, 35 milyon kişi ise yoksulluk sınırının altında yaşadığını görüyoruz. Bu tablo, nüfusumuzun neredeyse yarısının açlıkla mücadele ettiğini gösteriyor. Yaşadığımız kriz ortamında haneleri saran ağır yoksulluk nedeniyle, çocuklar da erken yaşta bu yoksulluk döngüsüne giriyor” diye konuştu.

AİLELER ZORLANIYOR

Öğrencilerin eğitim giderlerinin, yüksek enflasyon nedeniyle çok yükseldiğini de söyleyen Karabıyık, aileler, çocuklarının eğitim giderlerini karşılamakta zorlanırken, tam gün eğitim-öğretim yapılan devlet okullarında öğle yemeği verilmediği için, çocuklarına okul kantininden yemek alabilecekleri bir harçlık vermek ya da evden bir beslenme çantası hazırlamak, halihazırda açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca aile için mümkün olmadığını ifade etti.

Ankara - Recep Gören