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13 MART 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Eğitim her alanda dökülüyor

13 Mart 2023, Pazartesi
DESAM Genel Sekreteri Dr. Hasan Türkel eğitimin her alanda döküldüğünü belirterek, “21 yıllık AKP iktidarında eğitim öldü. Öğretmen ümitsiz, yorgun ve küskün” dedi.

Recep Gören - ANKARA

DESAM Genel Sekreteri Dr. Hasan Türkel’in 21 yıllık AKP iktidarında eğitimin her alanda döküldüğünü belirterek, “Eğitimle ilgili uluslararası tüm platformlarda hep en arkalardayız. Öğretmen ümitsiz, yorgun, küskün. Veliler eğitimin tüm ekonomik yükü altında ezilmiş, bıkkın ve şaşkın. Öğrenci sistem anarşisi içerisinde bilinçsiz, yoz ve kof yetişiyor. Öğrenciler eğitim aldığı yabancı dilin arkasındaki kültüre hayran kozmopolit yetişiyor” dedi. Yaptığı açıklamada, “Sözde dindar gençlik yetiştirme iddiasıyla yaygara koparan AKP döneminde gençlikte milli, manevi ve demokratik değerler, ahlaki erdemler kayboluyor. Okullarımız her türlü kötü alışkanlığın adeta yuvası oldu” diyen Hasan Türkel, “Üniversiteler ülkenin her tarafında ve köşesinde halkına hizmet duygusuyla, saygın ve müreffeh bir Türkiye meydana getirme idealiyle yetişmiş bir gençlik ve bir eğitimci ordusu yetiştirme yerine, yabancı bir ülkeye giderek çok uluslu şirketlerde yüksek ücretlerle çalışma ve kapağı yurtdışına atarak kendini kurtarma rüyası gören bir gençlik yetiştiriyor” dedi. 

Hukuksuzluk tavan yaptı 

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerin güçsüz, dermansız, halsiz, perişan olduğunu ifade eden Dr. Hasan Türkel, “Eğitim Çalışanlarına devlet iyi bakmıyor, iyi yetiştirmiyor. Göreve yeni başlayan Öğretmenine açlık sınırında maaş veren devlet, adeta öğretmenini namerde muhtaç ediyor. Öğretmen aile sorumluluklarını yerine getiremiyor, vitrinlerin önünden geçemiyor, her akşam huzur içinde evine dönemiyor. Öğretmen ekonomik, bürokratik ve siyasi baskılar altında adeta inim inim inliyor. Torpil, adam kayırma, ayrımcılık, hukuksuzluk tavan yapmış durumda. Liyakatsizlik, ehliyetsizlik, kadrolaşma görülmedik boyutlara ulaştı. Öğretmen taşradaki küçük bir okula bile müdür, müdür yardımcısı olmak için mahalle politikacılarına, parti simsarlarına boyun bükmek zorunda bırakılıyor. İktidar tarafından arkalanan sarı sendika, “Ağanın Kırbacı” rolüne soyunarak öğretmenleri korkutma, sindirme politikalarıyla,  tayin- terfi vaatleriyle kandırıyor ve baskı kuruyor” dedi. 

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