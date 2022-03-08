Eğitim işsizlik üretiyor

Türkiye’de üniversite mezunlarında işsizlik oranı ilköğretim mezunlarından daha yüksek. Bütün Avrupa’da eğitim seviyesi artıkça iş bulma oranı yükseliyor. Bunun tek istisnası ise Türkiye.

Diplomalı işsizlik artacak

Türkiye nüfusa göre üniversite öğrenci oranında Avrupa lideri. Üniversiteye girmek için baraj puanlarının kaldırılmasıyla bu oranın daha da artması bekleniyor. Ancak Türkiye’de üniversite mezunu olanlar iş bulmakta zorlanıyor.

Euronews’in aktardığına göre Avrupa’da işsizlik oranında Türkiye, İspanya ve Yunanistan’ın ardından üçüncü sırada yer alıyor. AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Kasım 2021’de işsizlik oranı İspanya’da yüzde 13,4; Yunanistan’da yüzde 13,3 ve Türkiye’de yüzde 11,2 oldu. 25 yaş altını kapsayan genç işsizlikte ise Türkiye yüzde 22,3 ile Avrupa’da 5. sırada. Eğitim durumuna göre işsizliğe bakıldığında ise tüm Avrupa ülkelerinde eğitim seviyesi arttıkça işsizlik oranı düşüyor. Eurostat da basın bültenlerinin başlığında “Eğitim oranı yükseldikçe işsizlik oranı düşüyor” ifadesini kullanıyor. Ancak bunun tek istisnası Türkiye.

En fazla öğrenci Türkiye’de

Eurostat’ın 2020 yılı verilerine göre 20-64 yaş arası nüfusta Türkiye’de üniversite mezunlarında işsizlik oranı yüzde 12,7. İlköğretim veya daha düşük seviyede eğitime sahip olanlarda ise işsizlik oranı yüzde 12,6. Aradaki fark yüzde 0,1 puan. Oysa bu durum Avrupa ülkelerinde tam tersi. AB’nin 2019 yılı ortalamasına göre üniversite mezunlarında işsizlik oranı yüzde 4 iken ilköğretim mezunlarında yüzde 12,4. Eurostat 2020 yılı verilerine göre Türkiye’de üniversite mezunlarında işsizlik oranı yüzde 12,7. En yüksek oran ise yüzde 13,8 ile Kuzey Makedonya’da. İkinci sırada yüzde 13,6 ile Karadağ var. Türkiye verisi bulunan ülkeler içinde 3. sırada. Üniversite mezunlarındaki işsizlik oranı, ilköğretim mezunlarındaki işsizlik oranından çıkarıldığında ise ekside kalan tek ülke yüzde 0,1 puan ile Türkiye. Bu veri iş bulmada ilköğretim ve üniversite mezunları arasında bir fark olmadığına işaret ediyor. 2019 yılı verilerine göre Türkiye Avrupa’da nüfusa göre en çok üniversite öğrencisinin olduğu ülke.

Haber Merkezi