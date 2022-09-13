Eğitim masrafları ailelerin belini büküyor

Yarıdan çoğu açlık sınırının altında olan aileleri, okul masrafları da zorluyor.

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En düşük aylık gider 1200 TL

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar: “Bir aile çocuğunu servis aracı ile devlet okuluna gönderiyorsa en düşük servis ücreti, öğle yemeği ve okul harcamaları olarak en düşük aylık gider 1200 TL civarında.”

Üniversitelinin gideri 7000 TL

“Ailesinden uzakta üniversiteye giden bir öğrencinin ikamet, beslenme ve ulaşım giderleri ile diğer okul masraflarının aylık ortalaması bugün itibarıyla 7000 TL dolayında. Ailelerin yarıdan çoğu çaresiz durumda.”

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Ailelerin çoğu çaresiz

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, “Ailelerin yarıdan çoğu çaresiz durumdadır. Açlık sınırının altında geliri olan aileler, giderlerini karşılayamıyor” dedi.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, Türk-İş’in istatistiklerine göre 2022 yılı Ağustos ayında 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 22.442 TL, açlık sınırının 6.890 TL, asgari ücretin ise 5.500 TL olduğunu hatırlatarak, “Bugün Türkiye’de, tüm hanelerin ve halkın %54 dolayındaki kesimi, yani, 45.9 milyon kişi açlık sınırının altında yaşamaktadır. Nüfusun %42’si, yani, 35.7 milyon kişi ise yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Kısaca, bugün ülkemizde Cumhuriyet tarihinin en ağır açlığı ve yoksulluğu yaşanmaktadır” dedi. İlkokul, ortaokul ve liseye giden öğrenciler ile üniversiteye giden öğrencilerin giderleri çok yükseldiğine dikkat çeken Çakar, “Aileler, çocuklarını servis aracı ile devlet okuluna gönderiyorlar ise en düşük servis ücreti ve öğle yemeği ile okul başlarken yapılan harcamaları da eklediğimizde, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde en düşük aylık gider bir öğrenci için 1.200TL dolayındadır” dedi.

ÇOCUKLARIN ÖĞLE YEMEĞİ

Turhan Çakar, “Açlık sınırının altında yaşayan ya da açlık sınırının altında geliri olan aileler çocuklarını servis aracı ile nasıl okula gönderecekler? Çocuklarının öğle yemeğini nasıl karşılayacaklar? Açlık sınırının altında geliri olan aileler, ayrıca, ev kirası da veriyorlarsa, çocuklarını ne servisle okula gönderebilirler ne de çocuklarının öğle yemeği giderini karşılayabilirler” diye konuştu.

GİDERLER KARŞILANAMAZ DURUMDA

Çakar şunları söyledi: “Ailesinden uzakta üniversiteye giden bir öğrencinin ikamet, beslenme ve ulaşım giderleri ile diğer okul giderlerinin aylık ortalaması bugün itibari ile 7.000TL dolayındadır. Bu durum karşısında yaşadığı ilin dışında üniversiteyi kazanan dar gelirli ailenin ya da açlık sınırının altında geliri olan ailenin çocukları üniversiteye gidemeyeceklerdir. Ailelerin yarıdan çoğu çaresiz durumdadır. Açlık sınırının altında geliri olan aileler, ilkokul, ortaokul ve liseye giden çocuklarını ne servis aracı ile okula gönderebilecekler ne de çocuklarının öğle yemeği giderini karşılayabileceklerdir!”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA