Eğitim öğretim yılı sıkıntılarla başlıyor

“Okullarımız eğitim öğretime hazır mı?” sorusuna cevap veren CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, “Her yıl olduğu gibi okullarımız yine eğitim öğretim yılına birçok eksik ile başlayacak. Fiziksel eksikliklerin yanı sıra temizlik, güvenlik personeli gibi eksiklikleri hala devam ediyor” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA Kadrolu yardımcı hizmetli sayısının yeterli olmadığını İşkur üzerinden yapılan geçici görevlendirmelerle dahi ihtiyaç karşılanamadığına işaret eden Karabıyık, “Yeteri kadar öğretmen ataması yapılmamıştır. En az 100 bin öğretmen ataması yapılmadığı takdirde öğrenciler öğretmensiz kalacaktır. Öğretmen açığı yine ücretli öğretmenlik sistemi ile kapatılmaya çalışılmaktadır. Sözleşmeli, ücretli öğretmenlik sistemine derhal son verilmelidir. Öte yandan eğitimin çalışanları ciddi oranda mali zorluk çekmektedir. Bu nedenlerle, eğitim öğretime hazırlık ödeneği en az bir maaş tutarında tüm eğitim emekçilerine ödenmelidir. Okullarımızdaki başka bir sorun ise güvenliktir. MEB çocuklarımızın güvenliğini sağlayacak tedbirleri derhal almalıdır” diye konuştu.

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