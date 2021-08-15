Milli Eğitim Bakanı Özer, selden etkilenen bölgelerde okullardaki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, eğitim öğretim başlayana kadar bölgedeki eksiklikleri gidereceklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında, afet bölgesi ilan edilen illerdeki eğitim kurumları, öğretmenler ve öğrencilerin durumunun yakından takip edildiğini belirtti.

Bölgedeki öğretmenlerin, başta barınma olmak üzere, her türlü ihtiyacının karşılanması için il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri vasıtasıyla harekete geçtiklerini ifade eden Özer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın afet bölgesi ilan ettiği Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki gelişmeleri anbean izliyoruz. Sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavileri hastanelerde devam edenlere acil şifalar diliyoruz. Selin sebep olduğu zarar ve mağduriyetlerin giderilmesi için devletimiz her daim milletinin yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Özer, selden etkilenen bölgelerde okullardaki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini de belirterek, "Eğitim öğretimin başlayacağı zamana kadar afet bölgesindeki eksiklikleri gidereceğiz." açıklamasını yaptı.