Eğitim sistemi rotasız gemi

Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Başkanı Hamdi Sürücü, “Eğitim sistemimiz açık denizlerde rotası belli olmayan gemi gibi, küresel dünya düzeninde mefkûresi olmayan, millî hedefleri bulunmayan bir sistem durumundadır.” dedi.

ÖĞ-DER aylık olağan şube başkanları toplantısı Ankara’da EBS Otel’de yapıldı. Toplantıya derneğin genel merkez yönetimi ile şube başkanları katıldı. Toplantıda bir basın açıklaması yapan ÖĞ-DER Genel Başkanı Hamdi Sürücü okulların kapanacağı şu günlerde yeni döneme yine büyük sorunlarla girileceğini söyledi. Hamdi Sürücü konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Millî Eğitimin en temel sorunu sistem meselesidir. Güncel tabirle girdisi de çıktısı da insan olan eğitim sisteminin hangi özelliklere sahip nasıl bir insan yetiştirmeyi hedeflediği belli değildir. Eğitim sistemimiz açık denizlerde rotası belli olmayan gemi gibi, küresel dünya düzeninde mefkûresi olmayan, millî hedefleri bulunmayan bir sistem durumundadır. Eğitim sistemi, milletimizin inanç, ahlak ve kültürüne uygun, millî değerlerimizle donatılmış bir yapıya kavuşturulması elzemdir.”

Acil ve adaletli çözümler bekliyoruz

ÖĞ-DER Genel Başkanı Hamdi Sürücü daha sonra eğitim öğretimle ilgili taleplerini şöyle sıraladı: “Öğrenciyi eleme üzerine kurulu olan sınav sistemi kaldırılmalıdır. Haksızlık ve yanlışlıklara neden olan bu sistemin yerine; hiçbir öğrenciyi elemeden iyi eğitim almasını sağlayacak, adil bir ölçme ve değerlendirme sistemi düzenlemesi yapılmalıdır. Sözleşmeli öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilmeli, atama ve yer değiştirme şartları adil ve insanî şartlara uygun olmalıdır. Ücretli öğretmenlerin ücret ve sosyal haklarda karşılaştıkları haksızlıklar giderilmeli, insanca yaşayabilecekleri imkânlara kavuşturulmalıdırlar. Özel sektörde çalışan öğretmenlerin ücret ve özlük hakları açısından yaşadıkları sorunlara çözüm bulunmalı, resmi kurumlardaki öğretmenlerle eşit şartlara kavuşturulmalıdırlar. Yeni kabineden ve yeni Millî Eğitim Bakanından acil ve adaletli çözümler bekliyoruz.”

Sınav odaklı eğitim kaldırılmalı

Müfredat ve ders kitapları millî benliğimizi önemseyen, insan ve fıtratını esas alan metotlarla hazırlanmalı, iyi ahlaklı, adalet ve merhamet sahibi insan yetiştirme amacına uygun hazırlanmalıdır.” diyen ÖĞ-DER Genel Başkanı Hamdi Sürücü, okulları adeta dershaneye çeviren, sınav odaklı, devamsızlık sorunlarına neden olan zorunlu eğitimin bir an evvel kaldırılmasını istedi. Sürücü konuşmasını şöyle sürdürdü: “Öğretmen yetiştiren kumları nitelikli hale getirip liyakat sahibi iyi öğretmenler yetiştirilmelidir. Öğretmenler idareci, veli ve öğrenci karşısında itibarsızlaştırılmamalıdır, bakanlık öğretmenlerine sahip çıkmalıdır.”



İstanbul - Musa Aydın