Eğitim sistemi savruluyor

Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, “Eğitim, sürekli değişen bir sistemsizlik içerisinde savrulmaktadır” dedi. Karabıyık, gençlerin umutsuz ve mutsuz olduğunu da ifade etti.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, gençlerin umutsuz ve mutsuz olduğunu belirterek, bunun en önemli sebebi mezun olduktan sonra iş bulamama endişesi olduğunu ifade etti.

Karabıyık, YÖK Başkanı ve ilgililerin oturup konuya çalışmaları ve bilim insanlarını ülkemizde tutacak, beyin göçünün önüne geçecek politikaların üzerine kafa yormaları gerektiğinin altını çizdi. Karabıyık, “Yükseköğretimde bugün gelinen noktada çok önemli sorunlar olduğu aşikâr. Türkiye’de eğitim sisteminde gerçekten çok önemli çözülmesi gereken sorunlar ve yapılmadı gereken reformlar var. Bu kadar sınava dayalı, sürekli yöntem ve sistem değiştiren, ilköğretimden yükseköğretime niteliğin gitgide düştüğü bir eğitim sisteminin öğrencilere ve Türkiye’nin kalkınma stratejisine hiçbir faydasının olmayacağı aşikardır. Eğitim, sürekli değişen bir sistemsizlik içerisinde savrulmaktadır” diye konuştu.

Eğitime siyaset girdi

Sadece YÖK’ün yapabileceği bir şey değil olmadığını, ancak ekonomi yönetiminin doğru ekonomik reformlar ve istihdam oluşturma politikalarıyla, YÖK’ün de hedef ve politikaları örtüşebilmesi ile mümkün olacağını belirten Karabıyık, “Eğitime siyaset girdiği ve siyaset aracı olarak sınav barajlarına kadar kullanılmaya başlandığı örneğinden hareketle istihdam meydana gelmesi konusunda gerçekten kafa yoran yok. Bu gibi durumlar, gençlerin ülkelerini terk etmeyi düşünmesine neden oluyor. Beyin göçünü arttıran sebepler, ülkede işsizliğin yüksek olması, nitelikli kişilerin düşük ücretlerle çalıştırılması, ülkede araştırma koşullarının gelişmemiş olması, gençlere fırsat tanınmaması ve akademik özgürlüğün giderek ortadan kalkmasıdır” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi

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