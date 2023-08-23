Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Abdulbaki Değer, eğitimdeki durumu Nurettin Topçu’nun tesbitiyle değerlendirdi.

DEVLET, EN KÖTÜ TERBİYE EDİCİ

“YARIM asırdan fazla bir süre önce rahmetli Nurettin Topçu Türkiye’de eğitim sistemimizin iki temel eksiği olduğunu belirtmişti: Birisi eğitim, diğeri sistem. Gün geçmiyor ki bu tesbiti doğrulayan bir gelişme yaşanmasın. Türkiye’de en büyük terbiye edici, uygulaması ile devlettir ve maalesef çok kötü bir terbiye edicidir.”



ÖĞRETMEN DEĞERSİZLEŞTİRİLİYOR

“DEVLET öyle kalıcı bir terbiyeden geçirir ki, herkesi birbirine benzetir. Başvurusunu alıp atamasını yaptığınız bir öğretmen adayına aylarca ‘Güvenlik soruşturması yapılıyor’ demenin ne anlamı var? Bu insanlar, anlamsızlığı aşikâr bürokratik uygulamalarla değersizleştiriliyor.”

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Eğitim sisteminin iki eksiği: Eğitim ve Sistem

ÖZGÜR EĞİTİM-SEN GENEL BAŞKANI ABDULBAKİ DEĞER, “RAHMETLİ NURETTİN TOPÇU TÜRKİYE’DE EĞİTİM SİSTEMİMİZİN İKİ TEMEL EKSİĞİ OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİ: BİRİSİ EĞİTİM DİĞERİ DE SİSTEM” DEDİ.

Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Abdulbaki Değer, “Devlet, öğretmenler ve insan nasıl değersizleştirilir?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Karar’da yazan Değer, “Türkiye’de en büyük terbiye edici, uygulaması ile devlettir ve maalesef çok kötü bir terbiye edicidir. Öyle kalıcı bir terbiyeden geçirir ki; teorik kabulünüz, kamusal söyleminiz ne olursa olsun yaşadığınızı öğreten üstelik kalıcı bir şekilde öğreten bir tedrisattan geçmiş oluyorsunuz. Bu yaşanmışlık öylesine kalıcıdır ki; ideolojik-politik bir farklılık tanımadığı gibi devleti de içeren şekilde herkesi birbirine benzetir. Biz hepimiz Turhallıyız, biz bize benzeriz! Normalde toplum olamamaktan, ortak kabul alanları oluşturamamaktan, makul bir angajman ilişkisi geliştirememekten şikâyet ederiz. El-hak doğrudur da bu şikâyetimiz. Ancak iş bu kötü öğrenmeye, kötüyü öğrenmeye ve kötüyü yapmaya geldiğinde maalesef hiçbir toplumsal kesim bir diğerini aratmıyor. Hepsi bu zararlı tedrisatı içselleştirmekte çok mahir görünüyor. Yanlışı yapmada gösterdiğimiz büyük uzlaşı hayret verici boyutlarda.”

Tahripkâr bir terbiyeden geçiyorlar

45 bin öğretmen atamasına dikkat çeken Değer, “Yarım asırdan fazla bir süre önce rahmetli Nurettin Topçu Türkiye’de eğitim sistemimizin iki temel eksiği olduğunu belirtmişti: Birisi eğitim diğeri de sistem. Gün geçmiyor ki bu tespiti doğrulayan bir gelişme yaşanmasın. Yukarıda da belirttiğim gibi seçim öncesinde 45 bin öğretmenin ataması yapılmıştı. Büyük kısmı deprem bölgesine atanan öğretmenler, göreve başlayabilmenin heyecanı ve bunun ne zaman ve nasıl olacağının endişesi içinde gidip geliyorlar. Belirsizlikte bekletmenin yıpratıcı bir iktidar pratiği olarak kullanıldığı bu süreç tam da söz ve uygulama arasında bağın koptuğu geniş alanda hüküm sürüyor. (...) Göreve başlamanın heyecanı içinde olan bu öğretmenlerin büyük kısmı hâlâ ne olacağını, nasıl olacağını bilmedikleri belirsiz ve alabildiğine değersizleştiren, önemsizleştiren, kendilerinin ve dolayısıyla mesleklerinin saygınlığını aşındıran tahripkâr bir terbiyeden geçiyorlar. En az lisans düzeyinde eğitim almış gencecik öğretmenlerimizi aylardır “güvenlik soruşturması devam ediyor”, “göreve başlarken yanımızda diplomanın aslı mı olacak yoksa mezuniyet belgesi yeterli mi?”, “1 Eylül’den itibaren mesaj gelecek, göreve başlayacaksınız”, “konteynır verilecek, bir süre çadırda kalınacak” gibi açıklamaktan ziyade belirsizliği derinleştiren işlerle meşgul ediyoruz” dedi.

Ne toplum, ne insan değerli



“Başvurusunu aldığınız, atamasını yaptığınız bir adaya aylarca “güvenlik soruşturması yapılıyor” demenin ne anlamı var?” diye soran Değer, şöyle devam etti: “Günümüzün teknolojik imkânlarında “şu evrakı getir, bu evrakın aslı olmazsa olmaz” gibi anlamı olmayan angarya işleri yürüterek insanları değersizleştiren işleri yürüttüğümüz yerde anlamdan, önemden, değerden bahsetmek kendini kandırmaktır. Aylar önce ataması yapılmış stratejik önemdeki bu insan kaynağına atandıkları illerden, okullardan açıklayıcı, önlerini görebilecekleri bir mesaj almaları çok mu zor? En basit insani ilişkinin temeli olan anlamlı bir muhatap olarak kabul edilmeyi esirgediğimiz bu insanları, anlamsızlığı aşikâr olan bürokratik uygulamalarla ve süreçle değersizleştirdiğimizde çok kötü ve derin izler bırakan bir terbiyeden geçirdiğimizi neden fark etmiyoruz? (...)Devlet nezdinde ne toplum ne insan değerli. Hatta denilebilir ki devlet kendisine bile değer ve önem atfetmiyor. Aksi olsaydı yani kendisine önem, anlam ve değer atfediyor olsaydı işlerinin, insan kaynağının ve toplumunun değer, anlam ve önem taşıyacak şekilde olmalarını gözetirdi. Bunu da en basit bürokratik işlerde, gündelik akışın seyrinde gösterirdi. Karşılığı olmayan abartılı söylemlerde değil.

Haber Merkezi