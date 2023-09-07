Eğitim ‘sorun’ kelimesiyle anılır hale geldi

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) Şube Başkanları toplantısında konuşan Genel Başkan Numan Gökmen, “Eğitimde iyi insan yetiştirmek önemsenmeli, iyi ahlak sahibi, merhamet ve liyakat sahibi insan yetiştirmek için çalışma yapılmalıdır” dedi.

Eğitim sisteminin iki eksiği: Eğitim ve Sistem Ülkemizde ‘eğitim’ kelimesinin adeta ‘sorun’ kelimesiyle birlikte anılır hale geldiğini, Millî eğitim sisteminin sorunlar yumağı olmaktan kurtulamadığını söyleyen Numan Gökmen, “Ortaokuldan sonra okumak istemeyen öğrencileri zorunlu eğitim nedeniyle lisede devam mecburiyetinde tutmak yerine mesleki eğitim merkezlerine yönlendirerek, hem öğrencilerin erken yaşta meslek edinmesine fırsat verilmeli, hem de orta öğretimde kalitenin düşmesine engel olunmalıdır” diye konuştu. Ankara - Adnan Solmaz

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