“Eğitim” temalı kısa film yarışması

Eğitim-Bir-Sen, eğitim alanındaki farklı bakış açılarını sanatla buluşturmayı, bütün dünyada ortak iş ve emek konusu olan eğitime uluslar arası platformda sinemanın etkileyici diliyle dikkat çekmeyi, eğitim süreçlerinde yaşananları, eğitimin önemli ve özel taraflarına odaklanacak hikâyeleri ortaya çıkarmayı; ayrıca, iş birliği içerisinde olduğumuz eğitim sendikalarıyla çalışma alanlarımızı genişletmeyi, iş birliğimizi güçlendirmeyi, ortak işimiz olan eğitim konusunda sanatsal bir faaliyet icra etmeyi hedeflediği kısa film yarışmasını başlattı.

“Eğitim” temasıyle uluslar arası boyuta taşınan yarışmada birinci olacak esere 20 bin TL, ikinciye 15 bin, üçüncüye ise 10 bin TL ödül verilecek. Jüri tarafından sanatsal açıdan amaca uygunluğu, ödüle liyakati görülen bir esere Mehmet Akif İnan Özel Ödülü (6 bin TL); ayrıca, jürinin ayrı bir kategori olarak değerlendireceği, eğitime emek veren, eğitim süreçlerinde aktörlük yapan, eğitimcilerin gözüyle çekilmiş bir esere ise Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü (5 bin TL) verilecek. Yarışmamıza katılacak filmler kurmaca dalında olacak ve süresi 10 dakikayı geçmeyecek. Son başvuru tarihi 17 Temmuz 2020 olan yarışmada dereceye giren filmlerin sahipleri, ödül töreni tarihi ve yarışma jürisi daha sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Kısa film yarışmamızın detaylarına ebskisafilm.org adresinden erişilebiliyor. Ankara – Recep Gören

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