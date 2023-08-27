Eğitim yılı başlamadan kitaplar geri dönüşüme

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2003’te devreye soktuğu öğrencilere ücretsiz ders kitabı uygulaması son yıllarda etkisiyle kötüye kullanılmaya başladı.

MEB bu yıl 137 milyon 262 bin kitap dağıtacak. Milliyet’tin haberine göre bazı özel okullar, eğitim öğretim yılı başlamadan kitapları geri dönüşüm tesislerine satıyor. Bazıları ise kitapları depoya kaldırıp satış için yıl sonunu beklemeyi planlıyor. Okullar, devletten bedavaya aldıkları bu kitapları, kilosu 2 TL ile 3.5 TL arasında satarak kâr ediyor. İstanbul’daki bir kolejin sahibi de kitap satışlarını doğrulayarak şu bilgileri verdi: “Biz kitapları alıp okulun ilk günü öğrencilere dağıtıyoruz. Açıkçası hiç kullanmıyoruz, kendi kitaplarımız var. Okulda fazla kitap kalırsa da yıl sonu geri dönüşüme yolluyoruz. Ancak bazı okullar ‘Zaten kullanmıyoruz’ mantığıyla kitaplar gelir gelmez satışını gerçekleştiriyor. Bu kitap yardımının hiç yapılmasına gerek yok, hepsi çöp oluyor. Devlet okullarında da kullanılmıyor.”