Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, “Yap boza dönüştürülen bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız. Neresinden tutsak elimizde kalıyor. Orta eğitim yok edildi, öğrenciler, üniversitelere hiçbir şey öğrenmeden geliyor” dedi.

YKS taban puanlarının düşürülmesini TTB Başkanı Fincancı, TGC Başkanı Olcayto, KMO Başkanı Uğurlu ve MMO Başkanı Yener değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) tercih puanlarının indirildiğini açıkladı. Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) baraj puanının 140, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi’nde (YDT) puanın ise 170 olduğunu açıklayan Erdoğan, “bunun çok sayıda öğrencinin okula girmesinin önünü açacağını” söyledi. Bu açıklamanın ardından özellikle sosyal medyada ve muhalefetten üniversitelerde eğitimin niteliğinin düşeceği yorumları yapıldı.

Hatta üniversitelerin, “lise seviyesine” düşeceği dahi ifade edildi. Erdoğan, “eğitimin kalitesinin düşüreceği” eleştirilerine de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nı işaret etti ve “sorumluluğun YÖK’te olduğunu” söyledi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Ali Uğurlu ve Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener bianet’e baraj puanının düşürülmesini değerlendirdi.

‘Sadakata dayalı atamalar yapılıyor’

Turgay Olcayto: “Uzun süreden beri üniversitelerin bilim yuvası olduğunu ve bilim yapılması gerektiğini savunuyoruz. Ama pratikte böyle değil. İletişim Fakültesi çok fazla, bu kadar iletişim fakültesine gerek var mı yok mu tartışılır, ama bence yok. Bir plan dahilinde yapılmıyor. İletişim Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler iş bulamıyorlar. Televizyonlar gazetelerin geldiği nokta ortada. Anaakım merkez medya artık kayboldu. İktidarın elinde olan bir medyadabn söz ediyoruz. Halkın haber alma hakkı gözardı ediliyor. Tablo hiç iç açıcı değil.” Şebnem Korur Fincancı: AKP döneminde neredeyse her ilde üniversite açıldı. Bu üniversitelere liyakata dayalı değil ‘sadâkata’ dayalı öğretim elemanı atamaları yapıldı. Bütün bunlar Tıp Fakültelerinde de sorunlara neden oldu. Meselâ Tıp Fakültesinde başhekimlik idarî bir görevdir, ama son dönemlerde başhekimler eğitimle ilgili sorunlara müdahale eder hale geldi. Tıp Fakültelerinde kontenjanın artması da nitelikli hekim yetişmemesine sebep oldu.

Binalar yıkılıyor, HES’ler patlıyor, dereler taşıyor

Ali Uğurlu: “Mevcut haliyle bile durum içler acısıyken her yıl daha kötüye gidiyor. Özellikle mühendislik açısından durum çok daha kötü. Bir matematik fizik sorusu çözmeyen öğrenci mühendislik fakültesine giriyor. Türkiye’de 250’ye yakın üniversite var. Neredeyse her yıl bir okulda yeni mühendislik fakülteleri açılıyor. 50 binin üzerinde mezun veriyor. Ama Türkiye aynı oranda sanayileşmiyor, nerede çalışacak bu mühendisler? Gelecek göremediği için 500 puan alan Türkiye’den kaçıyor. Niteliksiz eğitim alan da kamuda görev yapıyor, karar alıp, karar veriyor. Sonra binalar yıkılıyor, HES’ler patlıyor, dereler taşıyor. Sistemin tamamen değişmesi, mühendislik taban puanlarının 300’ün üzerine çıkması gerekiyor.

‘Öğretim elemanı yok, bölüm var’

Yunus Yener: “Yap boza dönüştürülen bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız. Neresinden tutsak elimizden kalıyor. Orta eğitim yok edildi, öğrenciler, üniversitelere hiçbir şey öğrenmeden geliyor. Bütün yük üniversitelere yüklendi.

Üniversiteyi de zar zor bitiriyor ve hiçbir şey öğrenmeden mezun oluyor. Üniversitelerde hiçbir planlama yapılmadan ihtiyaca bakılmadan bölümler açılıyor.

Öğretim elemanı yok, bölüm var. Puanlar da düşük olunca öğrenciler gidiyor. Makine mühendisliği özellikle büyük birikim ve yatırım gerektiriyor. Mühendis olmayan hocalar mühendislik dersi veriyor. Sonuç olarak vasıfları tartışmalı mühendislerle karşı karşıya kalıyoruz.”