Eğitimde 20 yıldır OECD ortalamasının altındayız

Uluslararası alanda eğitimin kalitesini ölçen PISA araştırmasının 2022 yılı verilerine göre, Türkiye’deki çocuk, okuduğunu anlamıyor. Çocuklar halen matematik, fen ve okumada OECD ortalamasının altında.

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Mülteci ve çocuk hakları alanında çalışmalar yürüten Menekşe Tokyay, uluslararası alanda eğitimin kalitesini ölçen PISA 2022 sonuçları üzerinde değerlendirmelerde bulunuyor. “Anlatılana kadar aslında hiçbir şey olmamıştır” der Virginia Woolf. Peki yıllardır uluslararası sıralamalarda sürekli geriye düşen bir eğitim sistemi konusunda rakamların anlattıklarını gördükten sonra halen hiçbir şey yokmuş gibi davranabilir miyiz? “Ben söyledim, siz işittiniz, elinizde artık, şimdi karar verin” der Aristo Retorik isimli kitabında. Peki PISA başta olmak üzere akademik ölçüm araçlarının yıllardır söylediklerini biz doğru bir şekilde işitiyor ve eyleme geçiyor muyuz? Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından üç yılda bir yapılan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) araştırmasının 2022 yılı verilerine göre, Türkiye’deki çocuk, okuduğunu anlamıyor. Her üç alanda da 2018 yılı ölçümüne göre daha üst sıralarda yer alsa da ve tüm katılımcılar arasında orta düzeyde olsa da, Türkiye’de çocuklar halen matematik, fen ve okumada OECD ortalamasının altında. Dahası, okuduğunu anlaması için ne kendisi çaba gösteriyor ne de onu yetiştirenlerde bu yönde bir eğilim var. Çünkü okuduğunu anlamadan da yaşanabileceğini, hatta “köşeyi dönebileceğini”, onlarca villa alınabileceğini, TikTok’lardan servet kazanabileceğini düşünüyor.

Daha çok ödevin yeterli geldiği sanılıyor

Daha çok ödev yapmanın, daha çok test çözmenin yeterli geldiğini sanıyor. Bu algı yıllar içerisinde o kadar palazlandı ki okuduğunu anlama çabasının “önemi” artık çocuğun gözünde önemsizleşebiliyor. Türkiye, 15 yaş grubu öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanma becerilerinin ölçümü ve dünyada okul çağındaki çocukların başarılarının kıyaslanmasında genel ortalamada 81 ülke arasında 30’uncu, 37 OECD ülkesi arasında 32’nci sırada. 81 ülkenin katıldığı bu sıralama, matematik ve fen okuryazarlığını ve okuma becerilerini değerlendiriyor ve Türkiye 20 yıldır PISA ölçümlerinde hiçbir zaman OECD ortalamasını yakalayabilmiş değil. Bu yılki değerlendirmenin farkı ise, pandemi nedeniyle -örnek eğitim modelleriyle sık sık referans verilen Finlandiya dahil- birçok OECD ülkesinde ortalama puanların düşmesi. Türkiye, okuma becerilerinde 456 puanla 37 OECD ülkesi arasında 30’uncu, matematik alanında 453 puanla 32’nci, fen alanında ise 476 puanla 29’uncu sırada yer aldı.

Haber Merkezi