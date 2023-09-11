"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Eğitimde dert zili çaldı

11 Eylül 2023, Pazartesi 02:30
Milyonlarca öğrenci için ders zili çalarken, eğitim yine büyük problemlerle başladı. öğrenciler, öğretmenler, veliler dertli...

ÖĞRENCİLERİ YENİ SİSTEM BEKLİYOR

20 milyon öğrencinin 3 aylık yaz tatili sona ererken, yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve idarecileri bekleyen dertler de daha görünür hale geldi. Öğretmensiz ve kalabalık sınıflarda okumak zorunda kalan öğrencileri bu yıl yeni bir sistem bekliyor.

VELİLER DE ÖĞRETMENLER DE SIKINTILI

Yetkililer, ilk ve orta dereceli okullarda yeni sınav sistemi uygulanacağını açıklarken, öğrenciler, veliler ve hatta eğitimciler bu sistemin nasıl uygulanacağından habersiz. Veliler ise artan hayat pahalılığı ve eğitim masrafları ile zor vakitler geçiriyor. Okul, kırtasiye ve servis ücretlerindeki zamlar velileri zor duruma düşürürken, öğretmenler de benzer sıkıntıları yaşıyor.

***

Ders zili yine dertlerle çalıyor

Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Yaz tatilinin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci için, bugün ilk ders zili çalacak. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Okullarımızda ders zili yine sorunlarla çalıyor.

Üç aylık yaz tatili sona erdi. Öğrenciler için eğitim maratonu tekrar başlıyor. Okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9’uncu sınıfa adım atan öğrenciler için uyum haftası 4 Eylül’de başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında diğer sınıflar için de 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ders zili bugün çalacak. Okullar hazırlıklarını tamamladı. Ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar okullara ulaştırıldı. Eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 10 Kasım’dan itibaren bir hafta sürecek. Öğrenciler, ilk dönem karnelerini 19 Ocak Cuma günü alacak. İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 5 Şubat Pazartesi okullar yeniden açılacak. İkinci sömestir yaklaşık 4 ay sürecek. 5 Nisan’da, bir haftalık ara tatil var. İlk ve orta dereceli okullar, 14 Haziran’da kapanacak ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline çıkacak. Öte yandan İstanbul’da yarın saat 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

Okullarda Salgın uyarısı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nden (TÜSAD) Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim döneminde Covid-19, grip ve kızamık enfeksiyonlarında artış beklediklerini söyledi. Çok sayıda çocuğun, kapalı ve havasız ortamlarda bir arada bulunması enfeksiyonların bulaşması ve yayılmasını kolaylaştıracak. Aslan, özellikle de damlacık ve solunum yoluyla bulaşan kızamık olgularındaki artışın dikkat çekici olduğunu hatırlattı. Aslan, “Okulların açılmasıyla da kızamık olgularında daha da artış olacağı öngörülüyor. Bu artışın nedeni, kızamık aşısı yaptırılmayan ya da eksik aşılı çocuklar” dedi.

Mülakat sistemine son verilmeli

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılının başlaması dolayısıyla açıklama yapan, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Okullarımızda ders zili yine sorunlarla çalıyor. Bu sorunların başında öğretmen yetersizliği geliyor. Ücretli öğretmenler ile öğretmen açığının kapatılmaya çalışıldığını, ancak ücretli öğretmenliğin modern bir kölelik düzenini hatırlattığını söyleyen Geylan, “Bu uygulamanın eğitime kaybettirdikleri ise hiç göz önüne alınmamaktadır. Dolayısıyla öğretmen açığının ücretli öğretmenler ile giderilmesini istemiyoruz. Öğretmen atamaları sadece kadrolu yapılmalı, ücretli öğretmenlik uygulaması ve sözleşmeli öğretmen ataması tedavülden kaldırılmalıdır” diye konuştu. Seçim öncesi söz verilmesine rağmen, öğretmen atamalarında mülakat sisteminin devam ettiğine dikkati çeken Geylan, “Mülakat sistemine son verilmeli” çağrısında bulundu.

***

Hatay eğitime hazır değil

6 Şubat depremlerinin yıktığı deprem bölgesinde ise endişe hakim. Depremden en ağır biçimde etkilenen iller arasında olan Hatay’da da durum iç açıcı değil. Kentteki 1368 okulun yüzde 17’si ya yıkıldı ya da ağır hasarlı ve yıkımı bekliyor. BirGün’ün haberine göre, Eğitim-Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş şunları söyledi: “Okullarda tadilat ve inşaatların aylar öncesinden bitirilmesi gerekiyordu. Hatay Valiliği 350 okulda tadilat yapılacağını açıklamıştı ancak neredeyse hiçbiri tam olarak bitirilmedi. Okulların çevresinde yıkımlar devam ediyor bu da ciddi bir sorun.” Eğitim-Sen Hatay Şube Sekreteri Nihat Akgöl, okulların eğitime hazır olmadığını savundu. Öğretmenlerin ulaşım sıkıntısı yaşadığını aktaran Akgöl, “Antakya’da bir mahalleden diğerine geçecek toplu taşıma imkanı yok. Konteynır kentlerde yemekler belli saat aralıklarında veriliyor. Bu nedenle yemeğe yetişme sorunu da var. Okul binaları da eğitime hazır değil.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 229
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudan'da pazar yerine hava saldırısı: 43 kişi öldü

    Eğitimde dert zili çaldı

    8 ayda 800 bine dayandı

    Yeni eğitim öğretim yılı yeni kararlarla başlıyor - İlk ara tatil 13 Kasım'da

    “Diktatörlük”lere silah İsrail’den

    Ziraat odaları niye sessiz?

    Dağlık Karabağ’daki yollar açılacak

    Meclis’te çözülmeli

    Motorine 1.50 TL’lik zam

    Trakya’da kuraklık çiftçiyi de vurdu

    Üniversitede yemeğe yüzde bin 400 zam

    Fas’ta can kaybı artıyor

    53 ülkenin doktorları Kapadokya’da buluştu

    Milli Eğitim Bakanından velilere çağrı

    Bakanlık halk sağlığını korumada sınıfta kaldı

    Cezayir, Fas'a hava sahasını açtı

    Erdoğan-Sisi görüşmesi gerçekleşti

    G20 dönem başkanlığını Brezilya devraldı

    SUV otomobiller tercih ediliyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni eğitim öğretim yılı yeni kararlarla başlıyor - İlk ara tatil 13 Kasım'da
    Ali FERŞADOĞLU

    Bunları da yazmaya yürekleri var mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Saldırıya göz yumma tuzağı
    Genel

    Ziraat odaları niye sessiz?
    Yeni Asya'dan Size

    Kutlular Ağabeyin dilinden 12 Eylül’le mücadelemiz
    Genel

    “Diktatörlük”lere silah İsrail’den
    Genel

    Meclis’te çözülmeli
    Süleyman KÖSMENE

    Siyaset canibiyle neden galebe edilmez?
    Şükrü BULUT

    12 Eylül, Türkiye için istiğfar mevsimidir…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.