Eğitimde dert zili çaldı

Milyonlarca öğrenci için ders zili çalarken, eğitim yine büyük problemlerle başladı. öğrenciler, öğretmenler, veliler dertli...

ÖĞRENCİLERİ YENİ SİSTEM BEKLİYOR

20 milyon öğrencinin 3 aylık yaz tatili sona ererken, yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve idarecileri bekleyen dertler de daha görünür hale geldi. Öğretmensiz ve kalabalık sınıflarda okumak zorunda kalan öğrencileri bu yıl yeni bir sistem bekliyor.

VELİLER DE ÖĞRETMENLER DE SIKINTILI

Yetkililer, ilk ve orta dereceli okullarda yeni sınav sistemi uygulanacağını açıklarken, öğrenciler, veliler ve hatta eğitimciler bu sistemin nasıl uygulanacağından habersiz. Veliler ise artan hayat pahalılığı ve eğitim masrafları ile zor vakitler geçiriyor. Okul, kırtasiye ve servis ücretlerindeki zamlar velileri zor duruma düşürürken, öğretmenler de benzer sıkıntıları yaşıyor.

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Ders zili yine dertlerle çalıyor

Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Yaz tatilinin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci için, bugün ilk ders zili çalacak. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Okullarımızda ders zili yine sorunlarla çalıyor.

Üç aylık yaz tatili sona erdi. Öğrenciler için eğitim maratonu tekrar başlıyor. Okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9’uncu sınıfa adım atan öğrenciler için uyum haftası 4 Eylül’de başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında diğer sınıflar için de 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ders zili bugün çalacak. Okullar hazırlıklarını tamamladı. Ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar okullara ulaştırıldı. Eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 10 Kasım’dan itibaren bir hafta sürecek. Öğrenciler, ilk dönem karnelerini 19 Ocak Cuma günü alacak. İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 5 Şubat Pazartesi okullar yeniden açılacak. İkinci sömestir yaklaşık 4 ay sürecek. 5 Nisan’da, bir haftalık ara tatil var. İlk ve orta dereceli okullar, 14 Haziran’da kapanacak ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline çıkacak. Öte yandan İstanbul’da yarın saat 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

Okullarda Salgın uyarısı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nden (TÜSAD) Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim döneminde Covid-19, grip ve kızamık enfeksiyonlarında artış beklediklerini söyledi. Çok sayıda çocuğun, kapalı ve havasız ortamlarda bir arada bulunması enfeksiyonların bulaşması ve yayılmasını kolaylaştıracak. Aslan, özellikle de damlacık ve solunum yoluyla bulaşan kızamık olgularındaki artışın dikkat çekici olduğunu hatırlattı. Aslan, “Okulların açılmasıyla da kızamık olgularında daha da artış olacağı öngörülüyor. Bu artışın nedeni, kızamık aşısı yaptırılmayan ya da eksik aşılı çocuklar” dedi.

Mülakat sistemine son verilmeli

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılının başlaması dolayısıyla açıklama yapan, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Okullarımızda ders zili yine sorunlarla çalıyor. Bu sorunların başında öğretmen yetersizliği geliyor. Ücretli öğretmenler ile öğretmen açığının kapatılmaya çalışıldığını, ancak ücretli öğretmenliğin modern bir kölelik düzenini hatırlattığını söyleyen Geylan, “Bu uygulamanın eğitime kaybettirdikleri ise hiç göz önüne alınmamaktadır. Dolayısıyla öğretmen açığının ücretli öğretmenler ile giderilmesini istemiyoruz. Öğretmen atamaları sadece kadrolu yapılmalı, ücretli öğretmenlik uygulaması ve sözleşmeli öğretmen ataması tedavülden kaldırılmalıdır” diye konuştu. Seçim öncesi söz verilmesine rağmen, öğretmen atamalarında mülakat sisteminin devam ettiğine dikkati çeken Geylan, “Mülakat sistemine son verilmeli” çağrısında bulundu.

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Hatay eğitime hazır değil

6 Şubat depremlerinin yıktığı deprem bölgesinde ise endişe hakim. Depremden en ağır biçimde etkilenen iller arasında olan Hatay’da da durum iç açıcı değil. Kentteki 1368 okulun yüzde 17’si ya yıkıldı ya da ağır hasarlı ve yıkımı bekliyor. BirGün’ün haberine göre, Eğitim-Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş şunları söyledi: “Okullarda tadilat ve inşaatların aylar öncesinden bitirilmesi gerekiyordu. Hatay Valiliği 350 okulda tadilat yapılacağını açıklamıştı ancak neredeyse hiçbiri tam olarak bitirilmedi. Okulların çevresinde yıkımlar devam ediyor bu da ciddi bir sorun.” Eğitim-Sen Hatay Şube Sekreteri Nihat Akgöl, okulların eğitime hazır olmadığını savundu. Öğretmenlerin ulaşım sıkıntısı yaşadığını aktaran Akgöl, “Antakya’da bir mahalleden diğerine geçecek toplu taşıma imkanı yok. Konteynır kentlerde yemekler belli saat aralıklarında veriliyor. Bu nedenle yemeğe yetişme sorunu da var. Okul binaları da eğitime hazır değil.

Haber Merkezi