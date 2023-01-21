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Eğitimde eşitsizlik büyüdü

21 Ocak 2023, Cumartesi 20:49
İstanbul’da eylem yapan Veli-Der üyeleri: “Yoksullaşmayla birlikte eğitimde eşitsizlik görülmemiş bir boyuta ulaştı” dedi.

Öğrenci Veli Derneği (Veli- Der) üyeleri, 2022- 2023 eğitim-öğretim yılı ilk döneminin sona ermesinin ardından İstanbul Kartal’da bir araya geldi.

Veliler, MEB’e yönelik hazırladıkları dönem karnesinin pankartını taşıdı. Veliler adına hazırlanan ortak açıklamayı dernek üyesi Aysun Eren okudu. Zamların, hayat pahalılığının en çok açlık sınırı altında yaşam mücadelesi veren alt gelir grupları ve yoksul ailelerin çocuklarını etkilediği vurgulanan açıklama şöyle:

“Yoksullaşmayla birlikte eğitimde eşitsizlik, Cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş bir boyuta ulaştı. Temel gündemimiz, çocukların açlığı. Tutuklu bir ailenin 6 yaşında bir çocuğu, babaannesinin evinde, yetersiz beslenme nedeniyle kaybettiğimizi üzülerek basından öğrendik. 

Eğitime yeterli bütçe ayrılmalı

Söz konusu olan çocuklarımızın eğitim hakkı olduğunda ‘bütçe yok’ denilmekte, çocuklarımızın en temel hakları maliyet hesabı yapılmaktadır. 1998’de eğitim yatırımlarına ayrılan bütçe yüzde 30,03’tü. Eğitim yatırımlarına 2002’de MEB bütçesinden yüzde 17,18 pay ayrılmışken 2023 yılı için eğitim yatırımlarına ayrılan pay 9,18’dir. 2022’de MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesine oranı yüzde 10,79 iken 2023 Mali Bütçe Kanunu Teklifi ile bu oran yüzde 9,64’e geriledi. Bütçedeki bu rakamlar ne olanakların daralması ne de seçeneksizliktir, bir tercihtir. Bu tercih, çocuklarımızın kamusal eğitim hakkından yana değildir. Acilen ek bütçe açıklaması yapılmalı, eğitime yeterli bütçe ayrılmalıdır. 

İki çocuktan biri aç

Yaşadığımız acı gerçeğe rağmen ücretsiz okul yemeği talebi ‘maliyet hesabı’ gerekçesiyle yok sayılmaktadır. 2020 verilerine göre ülkemizdeki çocukların yüzde 44,3’ü yoksulluk ve açlıkla karşı karşıyadır. Son 3 yıl içerisinde yoksulluğun, zamların artışı ile beraber en iyimser durumda bile bu oran en az her iki çocuğumuzdan birinin açlıkla karşı karşıya kaldığının kanıtıdır. Belirlenen taban fiyatlar üzerinden öğle yemeği ücreti 45- 50 TL’den başlıyor. Okul kantinlerinden ulaşılabilecek en ucuz besin tostun ücreti ise 15- 20 TL. İki-üç çocuklu bir aile için çocukların okulda ihtiyaç duyduğu beslenmenin aylık maliyeti, ülke nüfusunun yarısından fazlasının asgari ücretle yaşamaya çalıştığı bir ülkede aylık gelirlerinin üçte birini aşıyor. Yetersiz beslenme nedeniyle kız öğrencilerin yüzde 85’inde, erkek öğrencilerin yüzde 68’inde kansızlık, öğrenme güçlüğü, fiziksel gelişimlerinde yavaşlama veya durma, derslerde bayılma gibi sağlık sorunları yaşamaktadırlar. Tüm okullarda, üniversitelerde acilen ücretsiz bir öğün yemek uygulaması başlatılmalıdır.

İstanbul - anka

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