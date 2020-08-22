Eğitimde kayıp büyük

Uzmanlar Koronavirüs salgını sebebiyle kesintiye uğrayan eğitimdeki kaybın büyük olduğuna dikkat çekiyor ve okulların kontrollü şekilde açılmasını tavsiye ediyor.

SOSYAL KAYIPLAR DA ARTIYOR

Konu ile ilgili olarak rapor hazırlayan TEDMEM Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Koordinatörü Dr. Sabiha Sunar, yaptığı açıklamada, çocukların yüz yüze eğitimden mahrum kaldıkları sürenin giderek uzamasının akademik kayıpların yanı sıra sosyal kayıplara da yol açabileceğini belirtti.

UZAKTAN EĞİTİM İMKANLARI YETERSİZ

Dr. Sabiha Sunar, “Bakanlığın verilerine göre EBA’ya giriş yapan öğrencilerin oranı yüzde 40. Öğrencilerin çoğunluğu EBA’ya internet üzerinden giriş bile yapmamış. Uzaktan eğitime erişimin (yeterli olmaması) öğrenme kaybının yanında sosyal adaletsizlik açısından da bir uçuruma katkı sağlanmış oluyor” dedi.

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Okullar açılmazsa kayıp çok büyük

Hazırlanan bir rapora göre, Eylül ayında okullar açılamazsa öğrenme kaybı ve eksiği telâfi edilemez boyutlara varacak.

Türk Eğitim Derneği’nin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM, “Kovid-19 Sürecinde Eğitim: Uzaktan Öğrenme, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlığıyla yayımladığı raporunda, okulların kapalı kaldığı süre uzadıkça öğrenme eksiklerini kapatmanın güçleştiğine dikkat çekti. Raporda Eylül ayında okulların açılamaması halinde öğrenme kaybının ve eksiğinin telafi edilmesinin, eğitim sisteminin yönetim ve öğretim kapasitesini aşacak boyutlara varacağı vurgulandı. VOA’nın haberine göre, Raporun yazarlarından TEDMEM Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Koordinatörü Dr. Sabiha Sunar, “Dünya Bankası, okulların farklı kapalı kalma senaryoları üzerinden bir hesaplama yaptı. Bu dönemdeki çocuklar okula gidemedikleri süre boyunca ilerideki çalışma hayatlarında her yıl yaklaşık 355 dolarla bin 408 dolar arasında bir gelir kaybı yaşayacaklar” dedi.

“Uzaktan eğitime erişim kısıtlı”

Türkiye’de yüz yüze eğitime erişimin uzaktan eğitimden daha yaygın olduğunu söyleyen Sunar, “Bakanlığın verilerine göre EBA’ya giriş yapan öğrencilerin oranı yüzde 40. Elbette bu 7 milyon öğrencinin uzaktan eğitime giriş yapması bir başarı olarak addedilebilir ama öğrencilerin çoğunluğu EBA’ya internet üzerinden giriş bile yapmamış.

Öğrenme kaybının yanında sosyal adaletsizlik açısından da bir uçuruma katkı sağlanmış oluyor. “ABD’de gerçekleştirilen bir çalışmaya göre, yıl boyunca edinilen kazanımlar yaz tatilinde kaybedilebiliyor. Yaş arttıkça bu kayıp da artıyor. Bu süre uzaktan eğitimle yaklaşık 2,5 ay daha uzadı. Okulların kapalı kaldığı süre arttıkça, kayıpların telâfisi sistemin yönetim ve öğretim kapasitesini aşacak boyutlara doğru ilerliyor” dedi.

“Okullar kontrollü olarak açılmalı”

Sunar, “Şartların uygun olduğu yerlerde, öncelikli gruplar belirlenerek yüz yüze eğitime başlanmasını öneriyoruz. Böyle yapmadığımız sürece telâfi için şansımız her geçen gün daha da azalıyor. Eğer şu anda okulları kontrollü bir şekilde açabilirsek böylece telâfi için enerjimizi yüz yüze eğitim veremediğimiz gruplara yoğunlaştırabiliriz. Sistemin üzerindeki yükü kademeli olarak almamız lâzım. Vak’a sayısının çok düşük olduğu, hatta hiç pozitif vak’anın olmadığı köyler için ayrı büyükşehirler için ayrı finansman kaynakları, farklı tedbirleri konuşmalıyız. Farklı eylem planları ortaya koymazsak sistemin üzerine çok ciddî bir yük binecek” dedi.

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Çelik: Her türlü tedbirlerle açılmalı

Milli Eğitim Eski Bakanı Hüseyin Çelik, konuyla ilgili şu şekilde açıklamada yaptı: “Her türlü tedbirin alınması şartıyla okulların açılması gerektiğini düşünüyorum. Bütün okullar açılmayacaksa da virüs yoğunluğuna göre karar mahalli otoriteye bırakılabilir. Bu kadar büyük bir ülkede, bütün illerde okulların aynı gün açılıp kapanması ne kadar doğru? Eylül’de, Mayıs ve Haziran’da Güneydoğu ve Akdeniz illerinde, klimasız sınıflarda eğitimciler ve çocuklar bunalıyor; Doğu Anadolu, Trakya ve kısmen Doğu Karadeniz illerinde ise aksi oluyor. Çocukların uzun süre okuldan ayrı kalması, telafisi imkansız sıkıntılara yol açar. Online eğitim, “hiç yoksa” türünden bir eğitimdir. Yetişkinlerde bile istenen sonucu vermezken çocuklarda derde deva olacağını sanan var mı? Okullar açılırsa ilk bir hafta salıgnla mücadele, okulda, çarşıda, sokakta, evde ve okulda salgına karşı alınacak önlemlerle ilgili çocukları eğitelim. Göreceğiz ki, onlar da ebeveynlerini eğitecekler.Okulda olmayan çocukların evde oturduğunu mu sanıyoruz?

Ankara - Fatih Karagöz

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1,5 milyon öğrenci internete erişemiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 31 Ağustos’ta başlayacak uzaktan eğitime ilişkin altyapı sorunlarını gündeme taşıdı. Öğrencilerin cihaz ve internete erişim sorunlarının devam ettiğinAdıgüzel, “Türkiye’de 1,5 milyon öğrencinin internet erişimi olan cihaza, 1 milyon öğrencinin ise internete erişimi yok. Bırakın internete erişimi öğrencilerin yüzde 5’inin evinde televizyon yok. Cihaz ya da internete erişimeyen öğrencilere yönelik acil bir eylem planının hazırlanması gerekmektedir” dedi. Anket sonuçları Türkiye’nin gelişmişlik sıralamasında en sonda yer alan 110 ilçede öğrencilerin yüzde 82’sinin uzaktan eğitim dönemi boyunca EBA’ya erişemediğini, yüzde 49’unun ise uzaktan eğitim sürecinde cihaz ya da internet problemiyle karşılaştığını ortaya koyarken Türkiye genelinde EBA’ya erişemeyenlerin oranı yüzde 54 olarak açıklandı.

İstanbul – Yeni Asya