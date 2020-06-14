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14 HAZİRAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Eğitimde sorunlar katlanarak büyüyor

14 Haziran 2020, Pazar
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, eğitimdeki sorunların giderek büyüdüğünü belirterek,”Eğitim sistemimizdeki çok farklı sorunlar çözüm bekliyor” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, eğitim alanındaki genel sorunların belirlenip, âciliyet sırasına göre çözülmesi amacıyla TBMM Başkanlığına Meclis Araştırma önergesi verdi. Gürer, önergesinde eğitimde bölgelerarası eşitsizlik, merkezi bütçeden eğitime ayrılan kaynakların azalması, yükseköğretimde arz -talep dengesizliği, okullarda kadın yönetici sayısının az olması ve taşımalı eğitimde yaşanan sorunlara değindi. Son yıllarda merkezi bütçeden daha az kaynak aktarılan eğitimde baş gösteren ve katlanarak büyüyen sorunların belirlenmesi için Meclis Araştırması açılmasını isteyen Gürer, eğitim sistemimizdeki çok farklı sorunların çözüm beklediğini dikkat çekti.

Eğitime ayrılan kaynak azaldı 

Eğitim-Bir Sen’in eğitim konusundaki sorunlar konusunda yaptığı kapsamlı çalışmalardan örnekler veren Gürer, şube ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısının bölgelere ve illere göre önemli oranda farklılaştığını ifade etti. Gürer, bölgeler arası eşitsizlikleri azaltmak için yeni derslik yapımına ve öğretmen atamalarında dezavantajlı bölgelere öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı. Son 4 yılda GSYH ve merkezi bütçe içinde eğitime ayrılan kaynaklarda bir azalma görüldüğüne dikkat çeken Gürer, “Halen ortaöğretim ve okul öncesinde okullaşma oranlarının arttığı, ikili eğitimin devam ettiği süreçte nüfusa daha kaliteli bir eğitim sunabilmek için Türkiye’nin GSYH içinde eğitime ayırdığı kaynağın payını artırması gerekmektedir. OECD ülkeleri arasında özellikle özel harcama oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Türkiye’nin eğitimsel eşitsizliği azaltmak için kamusal harcama oranlarını yükseltmesi gerekmektedir” dedi.

Taşımalı eğitim motivasyonu düşürüyor 

Gürer, “Özellikle kırsal bölgelerde görece dağınık yerleşim yerlerinde yaşayan öğrencilerin eğitime erişim sorununu çözmek için getirilen taşımalı eğitim uygulamasının hem öğrenciler açısından hem de pedagojik olarak birçok olumsuz tarafı vardır. Çok erken yola çıkma, sabah kahvaltı yapamama ve bunların olumsuz etkisi olarak derslerdeki verim ve motivasyonun  azalması, bu duruma örnek olarak sayılabilir. Bundan dolayı, taşımalı eğitimin en aza indirilmesi ve mümkün olduğu kadar öğrenciyi taşımak yerine mahallinde eğitim esas alınmalıdır. Bu çerçevede, halen kapalı olan ilkokulların kapasitesinin kullanılmasına ilişkin bir fizibilite çalışması yapılmalıdır.” 

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