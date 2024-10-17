Eğitimden tasarruf olmaz

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Halk Eğitim Merkezleri’ndeki kursların tasarruf tedbirleri kapsamında açılmamasıyla ilgili “İktidar tasarrufu yine eğitimden yaptı.

Dönüp dolaşıp halkı mağdur edecek karar alıyorlar” dedi. Emir, “Tasarruf tedbiri adı altında kurslara kota konuldu ve vatandaş talep etse dahi ders açılmıyor. Hem usta öğreticiler hem de kursiyerler mağdur” ifadesine yer verdi. Usta öğreticilerin yıllarca özlük hakkının verilmediğini belirten Emir, şunları ifade etti: “AKP iktidarı eğitimin ve toplumsal gelişmenin her türlüsüne karşı olduğu için tasarruf deyince akıllarına ilk olarak eğitim kurumlarının gelmesine şaşırmıyoruz ancak bu karar milyonlarca insanı olumsuz etkileyecek düzeydedir ve bir an önce bu yanlıştan dönülmelidir.” TBMM - Anka

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