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5 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Eğitime yatırımda son sıralardayız

04 Ekim 2022, Salı 21:29
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan bir raporda, eğitim alanında Türkiye’nin yatırım ve araştırma konularında sınıfta kaldığını ortaya koydu.

OECD’nin 38 tam üyesi ile ortak üye ülkelerle ilgili hazırladığı eğitim raporu bugün kamuoyuna açıklandı. Buna göre Türkiye, ilköğretimden yükseköğretim düzeyine kadar öğrenci başına yıllık harcamada OECD ülkeleri içinde son sıralarda geliyor.

OECD ortalaması ne ?

Mevcut verilere göre Türkiye, talebe başına ortalama 5 bin 743 dolarlık yıllık harcamayla 36 ülke içinde 34. sırada. OECD’de ortalama ise 11 bin 990 dolar. Türkiye’de ilköğretimden yükseköğretim düzeyine kadar öğrencilerin masrafı, gayri safi yurt içi milli hasılasının yüzde 5,2’sine denk geliyor.

OECD’de yükseköğretimde araştırma ve geliştirme için öğrenci başına yıllık harcamada kişi başına 4 bin 678 dolar ile veri açıklayan 28 ülke içinde Türkiye 27. sırada. Rapora göre, 25 ila 34 yaş arası yüksek öğrenime devam edenlerin oranı Türkiye’de son 20 yıl içinde yüzde 9’dan yüzde 40’a çıkarak yüzde 31 puanlık artış gösterdi. Bu artışın OECD ortalamasını çok üzerinde seyrettiği kaydedildi. Raporun diğer ilginç bir saptaması ise 3 ila 5 yaş grubu ilkokul öncesi anaokuluna giden çocuk sayısının Türkiye’de oldukça düşük olması. Bu yaş grubu çocukların yüzde 41’i anaokuluna kayıt yaptırılırken, OECD ülkeleri içinde ortalama oran yüzde 83.

Yabancı öğrenci sayısı düşük

Türkiye’de yüksek öğrenim gören yabancı öğrenci sayısı ise toplam öğrenci sayısının yüzde 0,9’unu teşkil ediyor. Türkiye, bu alanda veri açıklayan 29 ülke içinde 28. sırada. Yurt dışında yüksek öğrenimde okuyan öğrenci sayısı da toplam öğrenci sayısının yüzde 0,7’sini denk geliyor. Türkiye, 38 ülkesi içine 37. sırada. Türkiye’de ilk ve orta dereceli okullardaki eğitim harcamalarında özel sektörün payı OECD ülkeleri içinde yüzde 25,1 oranıyla 36 ülke içinde ilk sırada gelirken, yine ilk ve orta dereceli okullarda kamunun payı yüzde 74,8 ile Türkiye 36 ülke içinde son sırada geliyor.

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