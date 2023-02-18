Eğitimi de enkaz altında bıraktılar

Üniversite öğrencileri online eğitime tepki gösterdi. Öğrenciler, “AKP kriz anlarında, üniversitelileri alanlarından çekerek bu krizi çözeceğini düşündü. Eğitimi enkaz altında bıraktılar” dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar dün yaptığı açıklamada, üniversitelerin bahar döneminin 20 Şubat’ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini söyledi. Özvar’ın açıklamasına öğrencilerden tepki geldi. Öğrenciler online eğitimin yetersiz olduğunu söylerken aynı zamanda üniversiteleri sadece bir eğitim alanı olarak görmenin üniversitelerin içini boşalttığını vurguladı. 2019 yılında lisans eğitimi için üniversiteye giriş yapan öğrenciler pandemi ve deprem nedeniyle 4 yıllık eğitim öğretim hayatlarının sadece iki yılını dersliklerde ve arkadaşlarıyla geçirdi. Önlisans öğrencilerinin bazıları ise ya yarım dönem ya da bir yıl yüz yüze eğitim görebildi.

Ciddi sorunlar oluşacak

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) öğrencisi Toprak Bora Kasapoğlu, üniversitelerin online eğitime geçmesine tepki göstererek “Bir afet durumu var. Burada hükümetin önceliklerinin problemli olduğunu düşünüyorum. Eğitimi arka plana atıp diğer şeylere öncelik veriyorlar. Bildiğim kadarıyla bunu yapmak için bir altyapıları da yok. Burada da çok ciddi sorunlar oluşacak. Öğrencileri yurtlardan çıkartıp depremzedeleri yurtlara yerleştirmek yerine otelleri açabilirlerdi. Afetzedeleri oralara yerleştirmek yerine eğitimi enkaz altında bıraktılar” dedi. Uşak Üniversitesi Okul Öncesi bölümü öğrencisi Mine Nur Karaçam, “Özellikle barınma krizinin çözümünü 1150 odalı sarayı, yüz binlerce boş konut ve yüz binleri barındıracak oteller varken öğrencilerin eğitim hakkından kopararak KYK yurtları üzerinden çözmeye çalışması iktidarın ne kadar acizleştiğini göstermektedir” diye konuştu.

‘KYK’LAR DEPREMZEDELER İÇİN UYGUN DEĞİL’

İzmir Eğitim Sen 4 No’lu Şube Başkanı Ümit Akıncı, yurtların depremzedeler için elverişsiz olduğunu belirterek, “Yurtlar ailelerin kullanabileceği bir seçenek değil” uyarısında bulundu.

Üniversitelerden Sorumlu İzmir Eğitim Sen 4 No’lu Şube Başkanı Ümit Akıncı KYK yurtlarının depremzedeler için elverişsiz olduğuna değinerek, meselenin depremzedelerin başlarını sokacak bir ev meselesi olmadığını, depremzedelerin yaşamlarının sağlıklı bir şekilde ve çeşitli ihtiyaçlarını kolay bir şekilde sürdürebilmesinin asıl mesele olduğunu söyledi. Akıncı, “Öğrenci yurtlarının altyapı hizmetlerinin eksikliğini, sunulan barınma hizmetinin düşüklüğünü biz uzun yıllardır söylüyorduk. Dolayısıyla KYK yurtları aileler için depremzedeler için kullanabilecek bir seçenek olarak görülmüyor” diye konuştu. Türkiye’nin ikinci bir online eğitime hazır olmadığını vurgulayan Akıncı, pandemi döneminde de online eğitimi test ettiklerini, aynı zamanda deprem bölgesindeki öğrencilerin ve deprem bölgesinde olmayan öğrencilerin teknik altyapısının olmadığını kaydetti. Akıncı, “Dünyada bir inşaat mühendisinin, hukuk öğrencisinin online eğitimle mezun olması gibi bir şey yok” dedi.