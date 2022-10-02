Ekran bağımlılığına karşı büyük mücadele

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, ekran bağımlılığına karşı dünyanın büyük mücadele verdiğini söyledi. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ’nin organize ettiği Samsun’daki “Karadeniz 7. Kitap Fuarı” açıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki fuarın açılışında, kentin bir aydır birçok organizasyonu gerçekleştirdiğini söyledi.

Kenan Kocatürk ise salgın döneminde ailelerin kitapların ve edebiyatın iyileştirici gücünü keşfettiğine işaret etti. Evlerden çıkılmadığı dönemde kitap okumanın arttığını vurgulayan

Kocatürk, şöyle konuştu:

“Bu sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada aynı şekilde oldu. Ülkemizin ilerideki en önemli meselelerinden, çocuklarımızla ilgili temel meselelerimizden biri, ekran bağımlısı haline gelmiş çocuklarımız var. Aileler yemek yerken çocuklarının eline telefon verip video izlettiği dönemleri yaşıyoruz. Ekran bağımlılığına karşı dünya büyük bir mücadele veriyor. OECD ülkeleri arasında 15 yaşındaki çocuklar arasında yapılan PİSA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) sınavında ülkemizin çocukları okuduğunu anlamada 40’ncı sırada yer alıyor. Bu sınavda geride kalan diğer ülkeler seferberlik ilan ediyor.”