Ekran başında geçen süre ikiye katlandı

Uzmanlar, Kovid-19 sürecinde çocukların ve gençlerin hızla dijital hayatın içine çekildiğine ve bir önceki neslin on yıllar içerisinde edindiği bağımlılığa bir yıl gibi bir sürede geldiklerine dikkat çekti.

Koronavirüs salgınının üzerinden yaklaşık bir yıl geçti ve dünyanın dört bir yanında ebeveynler bu süreçte çocuklarının hangi hızla dijital hayatın içine çekildiğine şahitlik ettiler. Salgın başladığında evden çalışmaya devam etmek zorunda kalan anne babalar evde tıkılı kalmış, okula gidemeyen, arkadaşlarıyla görüşemeyen çocuklarını meşgul edebilmek ve eğlendirmek adına geçici olarak ekranlara emanet ettiler. Bunun için daha önce var olan birçok kısıtlamayı gevşetmek zorunda kaldılar. Kalan son kısıtlama kırıntıları da bilgisayarların, tabletlerin ve telefonların okul ve sosyal hayatın merkezi haline gelmesi ve haftalarca süren evde kalma kurallarının neredeyse bir yıla yayılmasıyla adeta buharlaştı. Stanford Üniversitesi’nde psikoloji profesörü ve bağımlılık uzmanı Keith Humphreys, New York Times gazetesine verdiği demeçte, “yeni neslin normal etkileşimlerde dikkatlerini birkaç saniyede bir ödül kazanmadan sürdürmeleri gerektireceğini” söylüyor. Gençlerin çevrimdışı bir dünyaya yeniden adapte olması ve burada tatmin bulması mümkün ancak hızlı dijital uyarımlara ve bu uyarımların neden olduğu, vücuttaki dopamin salgılanmasına ne kadar uzun süre maruz kalırlarsa normale dönüşün o kadar zorlaşacağı kaydediliyor.

On yılların bağımlılığı bir yılda kazanıldı

Çocuklar, alternatif aktiviteleri veya eğlenceleri olmadığını söyleyerek ekranlara yönlendirilmiş oldu. Sanal dünyadaki pek çok uygulama da günlük kullanıcı sadakatini kazanmak üzere tasarlandığı için ve çocuklar bir yetişkinin irade seviyesine de henüz sahip olmadıkları için kendilerini bu mecralara dönmeye daha da mecbur ve bağımlı hissetmeye başladılar. Bir önceki neslin on yıllar içerisinde edindiği bağımlılığa bir yıl gibi bir sürede gelmiş oldular.

Oyun ve uygulamalarda görülen yüksek artış

Endişe duyulan sadece gençlerin alışkanlıklarından ibaret değil. 10 yaşın altındaki çocukların Fortnite gibi oyunlara, TikTok ve Snapchat gibi uygulamalara sayısız saat ayırdığı görülüyor. Euronews’deki habere göre dünya genelinde 4-15 yaş arası çocuklar tarafından kullanılan on binlerce cihazda kullanımı analiz eden bir şirket olan Qustodio’ya göre, çocukların ekran süresi Mayıs ayına kadar bir önceki yılın aynı dönemine oranla iki katına çıktı. Veriler, zaman geçtikçe de kullanımın arttığını gösteriyor. Meselâ ABD’de çocuklar, Mart ve Nisan aylarında YouTube’da günde ortalama 97 dakika geçirirdi. Şubat ayında bu 57 dakikaydı. Yani neredeyse iki katı bir artış oldu. İngiltere ve İspanya’da da benzer eğilimler tesbit edildi. Qustodio raporunda bu artış ‘Covid Etkisi” olarak tanımlanıyor.