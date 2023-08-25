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25 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Ekran çocuklara zararlı

25 Ağustos 2023, Cuma 18:50
Japonya’da yapılan bir araştırmaya göre çocukların ekran karşısında geçirdiği zaman, gelişimlerini geciktiriyor.

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Japonya’da yapılan araştırma, çocukların ekran başında geçirdiği zamanın motor fonksiyonları gibi birçok alanda gelişimsel gecikmeye yol açtığını saptadı. “American Medical Association of Pediatrics (JAMA)” dergisi, Japonya’daki Tohoku Tıp Fakültesi’nin Megabank Projesi kapsamında, 2013 Temmuz-2017 Mart tarihlerinde yapılan çalışmaya yer verdi. Araştırmada, Miyagi ve İvate vilayetlerindeki 50 farklı klinik ve hastaneden 7 bin 97 çocuğun tablet, telefon, bilgisayar ve televizyon gibi teknolojik cihazlarda, ekran başında geçirdikleri zamanlar belirlenerek, bunun çocukların gelişimi üzerindeki etkisi incelendi. Takibe alınan çocuklardan 3 bin 440’ı (yüzde 48,5) günde 1 saatten daha az, 2 bin 95’i (yüzde 29,5) 1 veya 2 saat arası, 290’ı (yüzde 4,1) ise 4 saatten fazla ekran başında vakit geçirdi.

Gecikmelerin nedeni 

Çocukların 1 yaşından itibaren ekran karşısında vakit geçirmesinin 2-4 yaş aralığında, iletişimsel ve sorun çözme yeteneklerinin gelişiminde gecikmelere yol açtığı, ekran süresinin artmasının gecikmelerde de artışa sebep olduğu gözlemlendi. Çocukların 361’inde iletişim kabiliyeti, 400’ünde kaba motor becerileri, 329’unda ince motor becerileri, 301’inde sorun çözme yetisi, 387’sinde kişisel ve sosyal yetenek alanlarında gecikmeler yaşandı. Ekran başında günde 4 saatten fazla vakit geçiren çocuklarda gelişimsel gecikmenin ortaya çıkmasının daha olası olduğu belirlendi. Ayrıca 7 bin 97 çocuktan 1532’sinde (yüzde 21,6) devam eden gelişimsel gecikmeler olduğu kanısına ulaşıldı. Araştırmacılar, gelişim gecikmelerinin direkt olarak ekran önünde zaman geçirmekten değil, çocukların diğer insanlarla daha az yüz yüze vakit geçirmesinden kaynaklandığının altını çizdi.

AA

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