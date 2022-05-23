Ardahan’da lise öğrencileri, farkındalık oluşturmak için “Ekranı kapat, dünyaya koş” sloganıyla düzenlenen halk koşusunda ter döktü.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunca başlatılan “bağımlılıkla mücadele seferberliği” kapsamında Ardahan’da 3 kilometrelik parkurda yapılan yarışmaya 120 öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Merkeze Bağlı Dedegül köyü mevkisinde başlayan ve kent merkezindeki sentetik sahada sona eren yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül verildi. Etkinliğe katılan Vali Hüseyin Öner, bağımlıkla mücadele konusunda öğrencileri sportif etkinliklere yönlendirerek ekranlardan uzak tutmaya çalıştıklarını söyledi. AA

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