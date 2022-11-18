Eksi net yaptıkları bölüme yerleştiler

Yükseköğretim Kurulu, 2022 YKS’ye ilişkin YÖK Atlas verilerini paylaştı.

Verilere göre tarihten eksi net yapanlar tarihe, fizikten eksi net yapanlar fiziğe yerleşti. Bölümlerine son sıradan giren öğrencilerin birçoğu kendi alanlarında YKS’de eksi netler yaptı. Özellikle fizik ve tarihte eksi netle bu bölüme girenlerin sayısı dikkat çekti. Fizik bölümüne son sıradan girenlerin incelendiği veriye göre tam 14 üniversiteye 1 net altında netle girildi. Birgün’ün haberine göre, hem Tarih-1 hem de Tarih-2 netlerinde eksi netler oldukça dikkat çekiyor. 1’in altında net yapanların sayısı Tarih-1’de 20’ye, Tarih-2’de ise 30’a yaklaşıyor. Haber Merkezi

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