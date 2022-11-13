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14 KASIM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Elazığ’da 116 kişi hafızlık eğitimini tamamladı

13 Kasım 2022, Pazar 22:30
116 öğrenci icazet merasiminde belgelerini aldı.

Elazığ’da hafızlık eğitimini tamamlayan 116 öğrenci icazet merasiminde belgelerini aldı. İl Müftülüğüne bağlı Kuran kurslarında öğrenim gören ve hafızlığını tamamlayan öğrenciler için İzzetpaşa Camisi’nde tören düzenlendi. 

İl Müftüsü Selami Aydın, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin Kuran’ı ezberleyerek çok önemli bir işi başardıklarını söyledi.

Hafızlık belgesi almaya hak kazanan gençleri tebrik eden Aydın, “116 hafızımızın yetişmesinde emeği olan hocalarımıza, yöneticilerine, bu kurslarımıza katkı sağlayan vakıflarımıza, derneklerimize, hafızlarımızın anne babalarına çok teşekkür ediyorum.” dedi. 

 

AA

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