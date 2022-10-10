‘Eşe özel ilan’ YÖK’e taşındı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde Fen Edebiyat Fakültesi’nde görev almak üzere doktor öğretim üyesi ilanı kadrosuna eşini alan akademisyenle ilgili YÖK’e başvuru yapıldı.

Üniversitede görevli akademisyen ve aynı zamanda doktor öğretim üyesinin jürisinde yer alan Tuncay Bülbül, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na yaptığı başvuruda, Prof. Dr. Ersen Ersoy’un kendisini sosyal medyada tehdit ettiğini ve hakaret suçu işlediğini söyledi. Ayrıca Bülbül, eşe özel ilan kadrosunun nasıl yapıldığını anlattı.

gazeteduvar’ın haberine göre, Eski Türk Dili Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için geçtiğimiz aylarda bir ilan açıldı. İlanda, ‘Eski Uygur Türkçesi alanında doktoralı olup Harezm Türkçesi ve Memlük Kıpçakçası ile ilgili çalışmaları olmak’ kriteri yer aldı. Doktora öğretim üyesi kadrosu için birçok aday, üniversiteye başvuruda bulundu. Bu adaylar arasında Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Ersen Ersoy’un eşi Gülser Ersoy da vardı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kriterlere en uygun kişi Gülser Ersoy oldu. Ersoy kadroya alındı ancak üç jüri üyesinden biri olan Prof. Dr. Tuncay Bülbül duruma tepki gösterdi. İddiaya göre Bülbül’ün itirazları sonucu Gülser Ersoy’un ataması durduruldu. Ancak Bülbül bu kez sosyal medyada tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlara maruz kaldı. Daha sonra durum YÖK’e taşındı.

Haber Merkezi