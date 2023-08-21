Eski sistemde barajı bile geçemeyen Boğaziçi’ne girdi

ÖSYM YKS Yerleştirme sonuçlarının yayınlanmasıyla bölümlerin taban ve tavan puanları da belli oldu.

Üniversiteye daha önce gitmemiş olan 34 yaş üstü kadınlar için ayrılan kontenjan kapsamında, Boğaziçi Üniversitesi dahil birçok üniversitenin, düşük puanlarla öğrenci kabul ettiği ortaya çıktı. Eski sistemde, 4 senelik üniversite eğitimi için belirlenen baraj puanı 180 iken, 2023’te daha düşük puanlarla üniversiteye öğrenciler alındı. Boğaziçi Üniversitesi Fizik bölümüne 166 puanla kabul edilen bir kişinin hikâyesi ise sosyal medyada tepki çekti. ODA TV’nin özel haberine göre, 34 yaş üstü kontenjanından faydalanan bir öğrenci, Boğaziçi Üniversitesi Fizik (İngilizce) bölümüne 166 puanla kabul edildi. Haber Merkezi

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