Eskişehir’de 7 okula karantina

Pandemide eğitim ve öğretime başlayalı bir hafta oldu.

Bu süreçte Eskişehir’de 7 okul karantinaya alındı. Karantina haberlerinin başlamasının ardından konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim Sen Şube Başkanı Faik Alkan, okulların açılmasının üzerinden bir haftalık bir süre geçtiğini söyleyerek, sorunların çözümü konusunda Millî Eğitim Bakanlığı’nın neredeyse hiçbir adım atmadığını belirtti. Duvar’daki habere göre Eğitim Sen Şube Başkanı Faik Alkan, 10’a yakın okulda sınıf karantinası uygulandığını söyleyerek şunları belirtti: “Eskişehir’de 513 okulun yöneticisi, yetersiz bütçe ve 188 personel ile salgın koşullarında okulları nasıl hijyenik tutacak? Bir haftada merkez ve ilçe okullarında Covid-19 tanısı konan öğrenci ve öğretmenler oldu. Sınıflar karantinaya alındı. Şartları düzelterek ancak okulları açık tutmak mümkündür.”

Bilecik ve Manisa’da sınıflara karantina

Bilecik 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’nde 7 öğrencide Covid-19 tesbit edilmesi üzerine üç sınıf karantinaya alındı. Toplam 102 öğrencinin 14 gün boyunca eğitimlerini uzaktan devam edecekleri öğrenildi. Manisa’da da bir sınıf daha karantinaya alındı. Manisa’nın Kula ilçesinde Vali Muzaffer Ecemiş İlkokulu’nda aynı sınıftaki 2 öğrencinin Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, 19 kişilik sınıf karantinaya alındı. Geçtiğimiz gün de Manisa’nın Şehzadeler, Yunusemre ve Akhisar ilçelerindeki 3 farklı okulda, 3 sınıf karantinaya alınmıştı.