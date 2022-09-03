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Esnafın umudu öğrenciler

03 Eylül 2022, Cumartesi 22:00
Eğitim sektörüne hizmet verenlerin yeni eğitim-öğretim yılından umutlu olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Başta kırtasiyeciler olmak üzere esnafımız büyük bir hareketlilik bekliyor” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Kırtasiyeci esnafı başta olmak üzere eğitim sektörüne hizmet veren tüm esnaf ve sanatkârın okulların açılmasını dört gözle beklediğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yeni eğitim-öğretim sezonuyla birlikte ülke genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 8 milyonu aşkın üniversite öğrencisi okula başlayacak. Bu yıl okul alışverişlerinden ortalama 40 milyar TL ciro bekleniyor. Başta kırtasiyeci esnafımız olmak üzere eğitim sektörüne doğrudan ve dolaylı yoldan hizmet veren tüm esnaf ve sanatkarlarımız, 12 Eylül’de yeni eğitim-öğretim sezonunun başlamasını iple çekiyor” dedi. 

ESNAF EĞİTİM SEZONUNDAN UMUTLU 

Eğitim sektörüne hizmet veren esnaf ve sanatkarların yeni eğitim-öğretim yılından umutlu olduğunu söyleyen Palandöken, “Okulların açılmasıyla birlikte başta kırtasiyeci esnafımız olmak üzere, servisçi, kantinci, okul kıyafeti satan konfeksiyoncu esnafımız, ayakkabıcı, çantacı, terzi, lokanta ve pastacı, berber-kuaför, taksici, dolmuşçu gibi eğitim sektörüne hizmet veren yaklaşık esnafımız büyük bir hareketlilik bekliyor. Çünkü bir öğrencinin okula başlaması için kırtasiye alışverişleri, önlükler, beslenme çantaları, suluk, ayakkabı gibi okul araç ve gereçleri, temizlik ürünleri, ulaşım maliyetleri, yiyecek-içecek giderleri gibi tüm harcamalar için ortalama 40 milyar TL harcama yapılıyor. Bu da piyasanın hareketlenmesi ve esnafımızın iş yapabilmesi açısından çok büyük önem arz ediyor” diye konuştu. 

MERDİVEN ALTI KIRTASİYE ÜRETİMİ

Okulların açılmasına kısa bir süre kala artan kırtasiye alışverişleri konusunda velilere ve öğrencilere uyarılarda bulunan Palandöken şunları söyledi: “Bu yıl yükselen fiyatlarla birlikte özellikle kırtasiye sektöründe ucuz ama kanserojen ve ağır metal oranı yüksek ürünler fırsatçılar tarafından sezonluk olarak piyasaya sürülebiliyor. Kırtasiye malzemesi alınırken sezonluk olarak Uzak Doğu ülkelerinden getirilen ürünlere itibar edilmemeli.” 

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