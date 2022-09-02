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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Eylül sayısı çıktı: Uçtu uçtu Hürkuş uçtu

02 Eylül 2022, Cuma
Can Kardeş Dergisi, Dünya Havacılık Günü’nde Vecihi Hürkuş’u unutmadı.

https://www.cankardes.com/

Dünya havacılık tarihi açısından çok önemli bir isime sahip olan Vecihi Hürkuş, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından onur madalyasına layık görülmüş ve iki kez Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazi unvanı almış tek kahramandır. İnci Karaman “Bir Savaş Kahramanı, Vecihi Hürkuş’un Kanatları” başlıklı yazısıyla Karaman, bizi tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. 

PEYGAMBERLER DİYARI KUDÜS’E…

İsmail Tezer’in hazırladığı Arif’in Dünyası köşesinde “Kudüs’ü Fetih Yıldönümü” münasebetiyle, Peygamberler Diyarı Kudüs’ü konu ediniyor. Can Kardeş Arif, ailesiyle beraber bu mukaddes beldenin fetih yıldönümünde heyecanla yola çıkıyor ve bu şehre dair tüm önemli bilgileri bizimle paylaşıyor.

HALE’NİN HİCRETİ…

Bir Hikâye bölümünde, Mehtap Yükselten, Hicret konusunu işliyor. İlk kez başka bir beldeye taşınacak olan Hale, annesinin taşınma duygusuyla “Hicret” duygusunu bakın nasıl benzetiyor. Bu ikili diyalogu merakla okuyacaksınız. Makas Eller köşesinde, Şule Ünlü Gülgün bu sayıda sizlere baloncuk çubuğu ve sıvısı hazırladı. Haydi bakalım, rastgele.

İNGİLİZCE ÖĞRENMENİN KOLAY YOLU…

Hayvanlar Alemi’nin bu ayki konuğu; Dünyanın En İyi Tırmanışçısı: Dağ Keçisi. İrem Özdemir bu zarif hayvanın özellikleri ve bilinmeyenleri bir araya getirdi. Mikrofon Sende bölümünde ise, Berfin Karakoyun mikrofonu uzatıp sordu: Bu yaz neler öğrendin? Kübra Örnek Korkmaz, Ne Haber’de İngilizce gibi birçok dili eğlenerek oyun ile öğrenme imkânı tanıyan bir uygulamadan bahsediyor. 

CAN KARDEŞ DOLU DOLU

Mizah sayfasından tutun, bilgi ve beceri sayfasına… Çizgilerle Kıssalar sayfası sizi hem düşündürecek hem de güldürecek. Vız Vız Arı, Uçan Çocuk, Çizgi Deyim, Asya ile Zamana Yolculuk ve daha neler neler… Sokak röportajlarından tutun, bilmece-bulmaca sayfasına… Hayvanların ilginç dünyasından tutun, Çizgilerle Kıssalara kadar… Aradığınız ve merak ettiğiniz her şey Can Kardeş’te!

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