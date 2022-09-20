Fahiş okul servisi ücretine tepki

İstanbul’da bir veli, kızı için ödediği okul servisi ücretinin tarifenin yaklaşık iki kat üzerinde olduğunu hesaplayınca Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Bunun üzerine servis şirketi ücreti iade edip kızının servis kaydını sildi. Peki servisçilerin öğrencileri listeden çıkarma hakkı var mı? Veliler ne yapmalı? İşte cevabı.

Okul servisi için ödediği ücretin fazla olduğunu fark etti. Hakkını arayınca kızı servis listesinden çıkarıldı. Veli Salih Aygül, İstanbul’da kızını okulun anlaşmalı olduğu servise yazdırdı. 17 bin 70 lira ödedi ancak 6 kilometrelik mesafe için yaklaşık 2 kat fazla ücret istendiğini öğrendi.

Aygün, “Haklarımızı aradığımızdan dolayı tüketici hakem heyetine müracaatımız olduğundan dolayı ücretimizin tarafımıza iade edileceği ve bu hizmetin bize sunulmayacağı söylendi. Tüketici hakem heyeti vermiş olduğu bilgide Ukome’nin tespit etmiş olduğu benden alabilecekleri maksimum rakamın 9 bin 705 tl olduğunu bunun üstünde bir ücreti alamayacaklarını söyledi” dedi.

Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, “Yönergemizin hiçbir maddesinde yapılan bir davranıştan dolayı şikayet edilirse öğrenci servise alınmaz diye bir kural yok. Yüzde 100, 2 katı belki 6-7 dilim üstünden para hesaplanıyor. Tamamen fahiş bir hesaplama” bilgisini verdi. Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı İbrahim Güllü, şöyle konuştu: “Kanun maddesine aykırı bir durum söz konusu. Hizmet sağlayanlar haklı bir gerekçe olmadan hizmet vermekten kaçınamazlar. Mahkeme tedbiren bu hizmetin devamı yönünde karar verebilir. Burada maddi ve manevi tazminat hakkına da tüketici sahiptir.”

(TRT Haber)