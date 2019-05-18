Fatih’in iki mirasına restorasyon

Fatih Sultan MehmeD’in izlerini taşıyan ecdaD yadigÂrı eserler Enez Fatih Camii ve Saatli Medrese’nin restorasyonunda sona gelindi.

Fethi sonrası camiye çevirdiği Enez Fatih Camii ile eğitim gördüğü Saatli Medrese gibi Fatih’in izini taşıyan iki önemli eser, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restore ediliyor. Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, biri Fatih’in adını taşıyan cami diğeri de eğitim gördüğü medresenin restorasyonlarının neredeyse tamamlandığını söyledi. Ertem, “Enez Ayasofyası” olarak da bilinen Fatih Camii’nin restorasyonunun bu yıl tamamlanacağını ifade ederek, “Çalışmalar bana göre çok iyi gidiyor, başarılı bir restorasyon çalışması. İnşallah bu yıl içerisinde orayı restorasyonunu tamamlayıp ibadete açacağız. Sadece çevre düzenlemesine yönelik ayrıca bir çalışma yapılması gerekiyor, ama biz onu beklemeden camiyi ibadete açacağız, çevre düzenlemesi sonradan yapılabilir” diye konuştu. Saatli Medrese’nin restorasyonunun da büyük ölçüde tamamladığını ifade eden Ertem, medresedeki çalışmanın 1-2 aya kadar tamamlanacağını kaydetti.

Vakfiyesine uygun olarak yenileniyor

Doğu Roma İmparatorluğu tarafından 12. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen yapı, Fatih Sultan Mehmed’in 1456’da Taşoz, Limni, Semadirek Adaları’nın yanı sıra Cenevizlilere ait Enez’i fethetmesi sonrası camiye çevrildi. Sonrasında yapının güneydoğusunda mihrap, batısında minber yapıldı, dış tarafına da kesme taştan minare inşa edildi. Osmanlı döneminde 1700’lü yıllarda birkaç kez onarımdan geçirilen caminin bir kısmı, 1965’teki depremde yıkıldı. Enez Fatih Camii, restorasyonun tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılacak. Deniz kenarındaki Enez Kalesi yanında bulunan ve sadece 1,5 cephesi ayakta kalan tarihî yapının, vakfiyesine uygun olarak çatı örtüsü ve etrafı temizlendi, daha sonra temeli enjeksiyon sistemiyle güçlendirildi. Eyvanlı, revaklı avlusuyla Türk-İslâm mimarisinin önemli eserlerinden olan Saatli Medrese Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 2 yıl önce restoreye alındı. Revakları yıkılmış halde ihya için işe koyulan Vakıflar, avluya sütun yerleştirdi, ısınma, mekanik ve elektrik sistemleri yapıldı, revakları aslına uygun restore edildi.