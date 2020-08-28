Geleneksel oyunlar ekrandan kurtarıyor

Kovid-19 salgını sürecinde dijital bağımlılığı artan çocukların normal hayata yeniden alışması için evde aileyle beraber geleneksel oyunları oynaması tavsiye ediliyor.

Uzmanlar, Kovid-19 salgını sürecinde dijital bağımlılığı artan ve bireyselleşen çocukların normal hayata yeniden alışması için evde aileyle beraber geleneksel oyunların yararlı olacağı tavsiyesinde bulunuyor. Uzmanlar, evde kalınan günlerde internet, sosyal medya ve bilgisayar oyunlarıyla bilinçsizce vakit geçiren çocukların yeni dönemde aile bireyleriyle evde isim-şehir, adam asmaca, bom, dokuztaş gibi klasik oyunların yanı sıra uygun mekanlarda ip atlama ve seksek oynaması gerektiğini ifade ediyor. Sosyolog Yazar Erol Erdoğan, aile büyükleri ile vakit geçiremeyen çocukların ilgi ve aktivite eksiğini gidermek için bilgisayar, cep telefonu ve internete yöneldiğine dikkati çekerek, salgın sürecinde çocukların eskisine nazaran bilgisayar veya cep telefonu ile daha fazla meşgul olmalarının dijital bağımlılık ihtimalini artıracağını bildirdi.

“Ekran süresi yaş çarpı 10 dakika olmalıdır”

Psikolog ve oyun terapisti Nergiz Tuba Çağıl ise çocuklar gibi yetişkinlerin de koronavirüs nedeniyle zor ve alışılmadık bir süreçten geçtiğini söyledi. Çağıl, pandemi gibi olağanüstü durumlarda çocuklarla sürekli verimli vakit geçirmenin mümkün olmadığını, ailelerin bunun zor bir süreç olduğunu bilmesinin kaygılarının azalmasına yardımcı olacağını belirtti. Kaygılı ailenin kaygılı çocuk anlamına gelebildiğine dikkati çeken Çağıl, şunları söyledi: “Çocuğunuzun maruz kalabileceği ekran süresini hesaplamak isterseniz genellikle yaş çarpı 10 dakikadır. Yani çocuğunuz beş yaşındaysa, gün içerisinde toplam ekran süresi 50 dakikayı aşmamalıdır. Salgın sürecinde çocuklar daha çok evde vakit geçirmek zorunda kaldığı için bu süre iki katına çıkarılabilir. Ancak bu sürenin de üzerine çıkan ekran süresi çocukta davranış problemlerine sebep olur.”

Veliler de dikkatli olmalı

Çocukların istenmeyen davranışlar göstermesini engellemek için ekran süresini azaltmak gerektiğini belirten Çağıl, “Bunun gerçekleşmesi, çocuğun yaşadığı ortamdaki kişilerin ekran süresinin azalmasına bağlı. Nitekim araştırmalar, ekran süresi yüksek olan çocukların anne babalarının da ekran süresinin yüksek olduğunu ortaya koyuyor” dedi. Çağıl, sözlerini şöyle tamamladı: “Salgın sürecinde, dile getirmese de birçok çocuğun kaygısının arttığını gözlemliyoruz. Bu durumda, su ve kum oyunları, slime (homur) oyunları, baloncuk üfleme gibi deşarj olabileceği oyunlara ağırlık vermek önemli. Oyun esnasında çocuğu özgür bırakmak, oyununa müdahale etmemek iyileştirici olabiliyor. Çocuktaki kaygı bozuklukları endişelendirecek boyuta geldiyse ve aile dinamiklerini bozuyorsa, aileler bir psikologdan yardım almaktan çekinmemeli.”