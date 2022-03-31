Gençler Malatya’da yarıştı

GAP bölgesinde 5 ilin katılımıyla Malatya’nın evsahipliğinde düzenlenen Risale-i Nur bilgi yarışmasında heyecan zirvedeydi...

Programın aşir ve Risale-i Nur dersiyle başladı. Ortaokul, lise ve üniversite kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmaya gençler büyük ilgi gösterdi. Katılımın yoğun olduğu yarışmayı izleyenler gençlerin heyecan ve mutluluklarından büyük şevk aldıklarını ifade ettiler. Yarışma sonunda ortaokul kategorisinde Şanlıurfa 1.liği kazanırken Malatya 2.sırayı aldı. İlginin en yoğun olduğu Lise kategorisinde ise Gaziantep 1., Şanlıurfa 2. ve Malatya 3. oldu.

En çok ortaokul grubu alkış aldı



Üniversite kategorisinde ise Şanlıurfa 1., Elazığ 2., Gaziantep 3. oldu. Yarışmanın en çok alkış alan ortaokul kategorisinde ilk on sorunun tamamına 2 ilin temsilcisi de doğru cevap vererek izleyenlere büyük mutluluk yaşattı. Yarışmaya izleyici olarak katılanlar, geleceğe dair umutlarının arttığını ifade ederken, tüm yarışmacılara plaket, madalya ve dereceye girenlere de başta Risale-i Nur olmak üzere çeşitli hediyeler verildi. Program dilek ve temenniler bölümüyle sona erdi.

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