Gençlerin tercihi yapay zeka

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, Türkiye’de bu yıl 987 bin 388 aday, toplamda 1 milyon 21 bin 986 kontenjanı bulunan üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına girmeye hak kazanarak üniversite hayaline kavuştu.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından yapay zeka, yapay zeka çözümleri, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında ihtiyaç duyulan insan kaynağını karşılamak için 20 üniversitede yeni açılan 21’i lisans, 52’si ön lisans olmak üzere 73 programa adaylar rağbet gösterdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) sitesinde yer alan “2024-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayılar Bilgiler” tablosu verilerine göre, devlet üniversitelerinde yapay zekayla ilgili açılan programlardaki toplam 2 bin 225 kontenjanın tamamı doldu. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, yapay zekanın son yıllarda teknolojik gelişmelerin en dikkat çekici alanlarından biri olarak öne çıktığını, yapay zeka sayesinde bir tıkla tüm erişim ağına sahip olunabildiğini belirtti. Haber Merkezi

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