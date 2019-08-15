Görme engelli Ceren’in Kur’ân okuma azmi

Almanya’nın Duisburg şehrinde yaşayan görme engelli 13 yaşındaki Ceren Taşkıran, Braille alfabesiyle hazırlanan Kur’ân-ı Kerîm’i okumayı öğrendi.

Doğuştan görme engelli olan Ceren Taşkıran azim ve kararlılıkla sürdürdüğü bir yıllık eğitimin ardından Kur’ân-ı Kerîm okumayı başardı. Diyanet İşleri Türk İslâm Birliğine (DİTİB) bağlı Meiderich Hacı Bayram Camisi din görevlisi ve eğitmen Havva Öztürk, bir kişinin, görme engelinin bulunmasının bir şeyleri başarabilmesine engel olmadığını belirterek, “Ceren, Kur’ân-ı Kerîm öğrenmek için çok hevesli ve azimliydi. Bir yıl gibi bir sürede Kur’ân okumayı öğrendi.” dedi. Öztürk, Taşkıran’a özel ders verdiklerini, birlikte tekrar yapıp okuduklarını ifade etti. Taşkıran ise Kur’an okudukça huzur bulduğunu, onun için kutsal kitabı okumayı çok sevdiğini ifade ederek, “Kur’ân-ı Kerîm’i öğrenmek en büyük hayalimdi. Bu hayalime ulaşmak için çok çalıştım. Şimdi de hedefim Kur’ân’ı hatmetmek” diye konuştu.