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3 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Görme engelli din görevlisi, hafızlık eğitimi veriyor

03 Eylül 2022, Cumartesi
İstanbul’da görme engelli Kur’an öğreticisi Hülya Tonbul, Braille alfabesiyle gören öğrencilerine eğitim verip yeni hafızlar yetiştiriyor.

Doğuştan görme engelli 30 yaşındaki Hülya Tonbul, 21 yaşında kendisi gibi görme engelli olan bir hocadan eğitim alarak hafız oldu. Daha sonra İstanbul Sultangazi İlçe Müftülüğüne bağlı İhramcızade Kız Kur’an Kursunda görev almaya başlayan Tonbul, 2019 yılından beri gören öğrencilere Kur’an-ı Kerim eğitimi veriyor.

Tonbul, hafızlık eğitiminde öğrencilerini Braille alfabesiyle takip ediyor. Aynı zamanda Sultangazi Engelli Koordinatörlüğü görevini de yürütün Tonbul, yaptığı açıklamada, 17 yaşında Kur’an-ı Kerim eğitimi almaya başladığını, 4 yılda hafızlığını bitirdiğini söyledi.

Kur’an-ı Kerim’i, kendisi gibi görme engelli bir hocadan Braille alfabesiyle öğrendiğini belirten Tonbul, “Hafızlık, gören insanlara göre bir kat daha zor oldu. Çünkü diğer insanlar gözleriyle satır uçlarını takip ediyorlar. Ama ben parmağımla önce bir harfi tanıyıp sonra diğerine geçiyordum. Haliyle ezberleme süreci olsun, okuma süreci olsun diğer insanlara göre daha zor oluyordu. Ama çok şükür çok istediğim için azmettim, bitirdim.” diye konuştu.

AA

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