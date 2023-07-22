Gülümse Çocuk Kulübü imanî değerleri öğretiyor

Ankara ile özdeşleşmiş yıllardır faaliyetlerini sürdüren Gülümse Çocuk Kulübü, çocuklara başta Risale-i Nur olmak üzere çeşitli imanî değerleri öğretiyor.

Çocukların yaramazlıklarını hoşgörmek

Gülümse Çocuk Kulübü, 2004 yılından beri çocuklara başta Risale-i Nur olmak üzere çeşitli imanî değerleri öğretmek amacıyla faaliyet göstererek, bir seneyi daha geride bıraktı.

Geçtiğimiz haftalarda Gülümse koordiantörleri tarafından tertip edilen ve Ayaş Oltan Tesisleri’nde tabiatla iç içe bir ortamda geçen coşku dolu kapanış töreninde Sincan, Cebeci, Keçiören, Demetevler, Pursaklar, Batıkent semtlerinden onlarca çocuk bir araya geldi. Açılış konuşmasının ardından başlayan etkinlikler büyük ilgi gördü. Birçok eğlenceli yarıştan, yüz boyamaya kadar çeşitli faaliyetler, Gülümse çocuklar tarafından heyecanla takip edildi. Gün sonunda ikramların ardından baki elmas hükmündeki hakikatleri ömür boyu hatırlamaları için hediyeleri takdim edildi.

Her hafta dolu dolu etkinlikler

Ankara ile özdeşleşmiş yıllardır faaliyetlerini sürdüren Gülümse Çocuk Kulübü, her hafta çeşitli geziler, Risale- i Nur ve siyer dersleri, haftalık etkinlikler ve muhabbet dolu ortamıyla pek çok çocuğa ev sahipliği yapıyor. Böyle güzel hakikatlerle iştigal eden masum çocukları görmek, “Risale-i Nur’un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak, başta, masum çocuklardır. Çünkü bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imani alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslamiyet ve imanın erkanlarını ruhuna alabilir.” sözünü hatırlatır nitelikte.