Gülümse, lise seminerleri düzenliyor

Ankara genç ve çocuk hizmetinin dinamik ekibi Gülümse Çocuk Kulübü, sınırsız programlarına bir yenisini daha eklemek üzere hazırlıklara başladı.

2020-2021 eğitim döneminde Haziran ve Temmuz aylarında üç hafta olmak üzere Türkiye geneli yapılan online “Anne Eğitim Seminerleri”nden olumlu geri dönüşler ve bilhassa lise-üniversite gençlerimizin ciddî ihtiyaçları üzerine, benzer bir program için gün sayıyor. Program yine üç haftaya bölünmüş şekilde tasarlandı. Daha fazla genç kardeşimizin istifade etmesi ve ailelerine ulaşmak adına seminer online olarak Türkiye geneli yapılacak. Değerli konuşmacılarımız; gazeteci-yazar Yasemin Güleçyüz, Ankara hanım okuyucularından Hatice Asar ve Psikolog Şeyma Coşkun olacak. Programla ilgili detaylı afişler önümüzdeki günlerde gazetemizde yayımlanacak.

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