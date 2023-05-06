Hac yolcuları için Kur’an-ı Kerim kursları

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Hac yolcularından Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmek isteyenlere yönelik Kur’an-ı Kerim öğretim kursları düzenlenecektir.” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, çevrim içi yapılan “2023 Hac Yolcularının İllerde Uygulanacak Eğitim Programlarını Değerlendirme Toplantısı”nda il müftüleriyle bir araya geldi. Erbaş, şunları kaydetti: “Bu yıl hacca gidecek vatandaşlar için tüm hacı adaylarına ‘Hac Hazırlık Kursları’ düzenlenecek. Kafileler oluştuktan ve uçak programları belli olduktan sonra koordineli bir şekilde kafile görevlileri ile birlikte ‘Tanışma ve Bilgilendirme Toplantıları’ düzenlenecektir. Hac yolcularından Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmek isteyenlere yönelik Kur’an-ı Kerim öğretim kursları düzenlenecektir.” AA

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