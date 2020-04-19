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19 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Hafız eğitimleri de online devam ediyor

19 Nisan 2020, Pazar 15:35
İstanbul'daki Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrenciler, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerine online olarak devam ediyor.

İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu, yaptığı açıklamada, kentte hafızlık eğitimi alan öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

İstanbul'da müftülüklerine bağlı 223 Kur'an kursu olduğunu belirten Aktürkoğlu, "Kentteki Kur'an kurslarımıza bağlı 559 öğretici hoca ile 6 bin 585 kız ve erkek öğrencimiz, hafızlık eğitimlerine uzaktan eğitim yolu ile aksatmadan devam ediyor." dedi.

"Hafızlık ara verilmemesi gereken oldukça önemli bir süreçtir" 

Aktürkoğlu, hafızlık eğitiminin bire bir ve yüz yüze yapılması gereken bin eğitim olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bunun için günün her saatinde öğrencilerimiz derslerini, esnek çalışma saatleri ile görevlerine devam etmekte olan hocalarına, sosyal ağlar aracılığı ile veriyor. Hafızlık, ara verilmemesi gereken oldukça önemli bir süreçtir. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda, Kur'an kursu yönetici ve öğretici hocalarımız, öğrencileri ile farklı iletişim araçlarıyla doğrudan irtibat kurup devamlılığın sağlanması, derslerin tıpkı kurstaki gibi aksatılmadan sürdürülmesi noktasında takip ve motivasyon sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu anlamda da çok olumlu geri dönüşlerin olduğunu görmekteyiz. Yani öğrencinin, ev ortamında vaktini daha güzel planlayıp esnek vakitlerde rahatça dersini verebilmesi avantaj oldu."

Kur'an-ı anlama programlarının da aksatılmadan uzaktan eğitimle devam ettiğini söyleyen Aktürkoğlu, "Zoom veya benzeri programlar marifetiyle günün belli saatinde, tablet, telefon ya da bilgisayarların başında canlı ve proaktif bir şekilde dersler işlenmektedir." ifadesini kullandı. 

AA

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