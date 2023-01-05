Hanım okuyucular buluştu

Adana Yeni Asya hanım okurlarının düzenlemiş olduğu aylık “Büro Buluşmaları”nın ilki gerçekleştirildi.

Ayda bir yapılacak olan büro buluşmalarında tanıtılan ve incelenen ilk kitap Yeni Asya Neşriyat yazarlarından Abdurrahman Aydın’ın “Gaybi Kavramlar” isimli kitabı oldu. Programda, “Gaybi Kavramlar” kitabının tanıtımı yapıldı. Ardından tanıtılan kitabın içeriğinden pasajlar okundu. Kitap tanıtımı ilgiyle dinlendi. Nihayetinde katılımcılar tarafından kitabın değerlendirilmesi yapıldı. Programda, tanıtılıp analizi yapılan Gaybi Kavramlar kitabının satışı da yapıldı. Ayrıca, dergi ve gazeteden yazılar da okundu. Yeni Asya Neşriyat ile ilk defa tanışan misafirlerle sohbet edildi. Misafirlerimize Risale-i Nur ve Yeni Asya Neşriyatın eserlerlerinden hediyeler verildi.

Hafızalarda güzel izler bıraktı

Kısa aralıklarla Risale-i Nur dersi yapıldı. Çay, kahve ve tatlı ikramlarında bulunuldu. Ruhlarda küçük bir okuma programı tadı bırakan ‘büro buluşmaları’nın ilki sona erdi. Heybelerimize biriktirdiğimiz birçok şey oldu. Farklı bakış açılarının farklı meyveleri, farklı bir mekânda buluşmanın heyecanı, katılımcılar tarafından memnuniyet ifadeleri, yüzlerindeki tebessüm ve daha niceleri... Büro Buluşmaları günü şevke medar istifadeli bir gün olarak hafızalarda güzel izler bıraktı. Programa katılanlar, bir sonraki Büro Buluşmalarında tekrar bir araya gelme temennisiyle vedelaştı.

Adana - Yeni Asya