Hayat namazla güzel

DİYARBAKIR’DA 7-10 YAŞ GRUBUNDAKİ BİNLERCE ÇOCUK VE AİLELERİNİN KATILIMIYLA “HAYAT NAMAZLA GÜZELDİR” ETKİNLİĞİ YAPILDI. KUR’AN NESLİ PLATFORMU TARAFINDAN KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARA 20 GÜNLÜK EĞİTİMDE NAMAZ, TEMEL DİNİ BİLGİLER, FIKIH, SİYER VE KUR’AN-I KERİM DERSLERİ VERİLDİ.

Diyarbakır’da Kur’an Nesli Platformu tarafından “Hayat Namazla Güzeldir” etkinliği gerçekleştirildi. Merkez Sur ilçesi Hazreti Süleyman Camisi’nin yerleşkesinde düzenlenen program, 7-10 yaş grubundaki binlerce çocuk ve ailelerinin katılımıyla başladı. Kur’an Nesli Platformu tarafından kız ve erkek çocuklara 20 günlük eğitimde namaz, temel dini bilgiler, fıkıh, siyer ve Kur’an-ı Kerim dersleri verildi. Eğitim süresince namaz kılmayı öğrenen binlerce çocuk, program alanına getirildi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahi ve ezgiler seslendirildi, ardından çocuklar namaz kıldı. Kur’an Nesli Platformu İl Koordinatörü Muhammed Avcı, “Hayat Namazla Güzeldir” temalı etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Geleneksel olarak namazla ilgili etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade eden Avcı, şunları dile getirdi:

Binlerce çocuğa namaz kılmayı öğrettik

“Sadece Diyarbakır’da değil İstanbul’da, Batman’da, Bingöl’de, Adana’da, Konya’da, Bursa’da, ülkenin birçok kentinde bu etkinlikleri düzenliyoruz. Şu anda ise Diyarbakır’da finalini düzenliyoruz. Yaklaşık 6 bin öğrencinin alanda olduğunu düşünüyorum. Sadece Diyarbakır’da binlerce çocuğa namaz kılmayı öğrettik, namaz eğitiminden sonra bu etkinliği taçlandırmak için bunu yapıyoruz. Çocuklar namaz kılıyorlar. Ezberlemiş oldukları sureleri okuyorlar.” Etkinlik, çocukların kıldığı şükür namazıyla sona erdi.

