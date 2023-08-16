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16 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Helal Ürün Geliştirme Yüksek Lisans Programı

16 Ağustos 2023, Çarşamba
Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Helal Ürün Geliştirme Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları öğrenci alımına başlıyor.

Başvurular 21 Ağustos – 5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Programa sağlık, fen ve sosyal bilimlerle ilişkili fakültelerden mezun olanlar başvurabilirler. Üniversite bünyesinde 2021 yılında kurulmuş olan Helal Ürün Uygulama ve Araştırma Merkezi (LHUHAM); gıda, ilaç, kozmetik, temizlik ve dezenfektanlar gibi ürünler ile yemek, turizm gibi hizmetlere yönelik Helal Belgelendirme, Eğitim ve AR-GE faaliyetleri gerçekleştirir. Helal uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ürünleri veya hizmetleri hammaddeden başlayarak sunumuna kadar ilerleyen tüm zincirde teknik kriterlere ve İslami değerlere uygun olarak üretildiğini, izlenebilirliği sağlanarak sürdürülebilir şekilde tüketiciye helal ve sağlıklı olarak ulaştırıldığını garanti alacak şekilde belgelendirir.

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