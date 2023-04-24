İkinci ara tatil sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 19 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, bu yıl okullarda ikinci ara tatil, 17-20 Nisan'da uygulandı ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşti. Öğrenciler, ikinci dönemin ara tatili sonrası ilk derslerine sabah saatleri itibarıyla başladı. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran'da sona erecek. Deprem sonrasında diğer illere naklini aldıran öğrencilerden 34 bin 985'i okullarına geri döndü. AA

Okunma Sayısı: 272

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.