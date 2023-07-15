İkinci öğretim harç ücretlerine büyük zam

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ikinci öğretim programlarının harç tutarlarına zam geldi.

Öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 63,7 zam yapıldı. Harç ücretleri; tıp fakültesinde 961 liradan 1573 liraya yükselirken, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 804 liradan 1316 liraya çıktı. Üniversitelerin birinci öğretim programlarına kaydolan öğrenciler 2012’den beri harçlardan muaf tutuluyor ancak ikinci öğretim programında yer alan ve fakültelerin öğretim süresi içerisinde mezun olmayan öğrenciler belirlenen harç ücretlerini ödemek mecburiyetinde. Haber Merkezi

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