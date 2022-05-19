İlk 5 ayda 183 okul inşaatı iptal

Ekonomik gerekçelerle Türkiye’de 183 okul inşaatı iptal edildi. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Yeni okulların inşası, inşaat sektörünün kâr hesabıyla rafa kalkmıştır. Ülkeyi yönetenlerin kendileri okul inşa etmekten acizmiş gibi meseleyi özel sektörle çözmeye çalışmasının faturası, daha az eğitimli bir Türkiye’dir” ifadelerini kullandı.

T24’ün haberine göre, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, 1 Ocak-12 Mayıs arasında 183 okul yapımını kapsayan 114 ihalenin “istekli çıkmaması” ya da “tekliflerin yüksek olması” gerekçeleriyle iptal edilmesini eleştirdi. Özbay, Türkiye’nin, “eğitimin bir kamu hizmeti değil, sektör haline getirilmesinin acı sonuçlarıyla her gün yeni biçimlerle karşılaştığını” vurguladı. Özbay, “Yeni okulların inşası, inşaat sektörünün kâr hesabıyla rafa kalkmıştır. Ülkeyi yönetenlerin kendileri okul inşa etmekten acizmiş gibi meseleyi özel sektörle çözmeye çalışmasının faturası, daha az eğitimli bir Türkiye’dir” tepkisini gösterdi. Haber Merkezi

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