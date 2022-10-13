İlk 500’de sadece 3 üniversitemiz var

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesi 2023 yılı sıralaması açıklandı. Dünyanın en iyi üniversitesi İngiltere’den Oxford Üniversitesi oldu.

Times Higher Education tarafından açıklanan listede ilk 500’de Türkiye’den sadece üç üniversite var. Bunun dışında ilk 1000’de ise Türkiye’den 13 üniversite yer aldı. Rektör ataması ve protestoların odağındaki Boğaziçi Üniversitesi 801-1000 arasında kendine yer bulabildi.

euronews’in haberine göre, sıralamada Türkiye’den en iyi üniversiteler 401-500 arasında yer alan Çankaya Üniversitesi, Koç ve Sabancı üniversiteleri oldu. Listeye Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 501-600 arasından girdi. 601-800 arasında ise Türkiye’den üç üniversite var: Bahçeşehir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ). 801-1000 arasında Türkiye’den şu altı üniversite bulunuyor: Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi Times Higher Education’un 2023 yılı En İyi Üniversiteler Listesinin zirvesinde İngiliz ve Amerikan üniversiteleri yer alıyor. İlk 10’da ABD’den 7, İngiltere’den ise 3 üniversite yer alıyor.

Haber Merkezi